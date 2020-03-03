BAC Mono сменил поколение, но вы этого не заметите

Британская компания Briggs Automotive представила второе поколение BAC Mono – одно­местного трекового спорткара, который выглядит как гоночная «формула», но имеет доступ на дороги общего пользо­вания. Про внешность создатели говорят, что она разработана «целиком заново» и получилась более лёгкой и элегантной, чем у предыдущей машины.

Однако любые попытки найти серьёзные отличия превратятся в нечто среднее между сложным квестом и банальной потерей времени – ещё и с учётом того, что этот дизайн уже примерила экстремальная версия BAC Mono R, представ­ленная летом 2019 года. Но главное в этой машине — техническая начинка, и она изменилась действительно серьёзно.