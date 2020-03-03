BAC Mono сменил поколение, но вы этого не заметите
Михаил Конончук
Британская компания Briggs Automotive представила второе поколение BAC Mono – одноместного трекового спорткара, который выглядит как гоночная «формула», но имеет доступ на дороги общего пользования. Про внешность создатели говорят, что она разработана «целиком заново» и получилась более лёгкой и элегантной, чем у предыдущей машины.
Однако любые попытки найти серьёзные отличия превратятся в нечто среднее между сложным квестом и банальной потерей времени – ещё и с учётом того, что этот дизайн уже примерила экстремальная версия BAC Mono R, представленная летом 2019 года. Но главное в этой машине — техническая начинка, и она изменилась действительно серьёзно.
Главная новость — мотор. Вместо прежнего 2,5-литрового атмосферника, развивавшего 309 лошадиных сил и 308 Ньютон-метров, здесь используется турбочетвёрка объёмом 2,3 литра, способная на 336 л.с. и 400 Нм. Как и прежде, за основу взят двигатель Ford (в данном случае тот, что ставится на Mustang и Focus RS), а доработками занималась компания Mountune.
Отношение мощности к массе выросло до 590 лошадиных сил на тонну — это на 58 «лошадей» лучше, чем у оригинального BAC Mono. Разгон до 60 миль в час
(97 км/ч)теперь занимает 2,7 секунды, что на десятку стремительнее предшественника.
Шестиступенчатая секвентальная трансмиссия радикальных изменений не претерпела, но была оптимизирована.
Кузовные панели BAC Mono выполнены из карбона, усиленного графеном, — когда эта технология дебютировала на версии R, британцы заявляли её как первую в индустрии. Ключевые преимущества — повышение прочности и снижение массы.
Новое поколение Mono на 25 миллиметров длиннее и на 20 миллиметров ниже прежнего, а масса сократилась на 10 килограммов, до 570 кг. Один из секретов — колёсные диски, разработанные совместно с компанией Autodesk с применением технологий облачных вычислений и искусственного интеллекта. Результат — экономия 35% массы (1,22 килограмма) на каждом диске.
Ради оптимизации развесовки двигатель получил систему смазки с сухим картером (это позволило разместить весь агрегат ниже), аккумулятор передвинут под кресло водителя, а топливный бак установлен ещё ниже, чем раньше.
От версии R новый BAC Mono унаследовал карбоновый пол и тормозные механизмы AP Racing — в качестве опции доступны и карбон-керамические диски. Стандартные шины — омологированные полуслики Pirelli Trofeo R. Геометрия подвесок с регулируемыми амортизаторами Öhlins оптимизирована, чтобы уменьшить клевки на торможениях и одновременно улучшить сцепление ведущих колёс на разгоне.
Дата начала продаж BAC Mono пока не уточняется, зато известна цена — от 170 000 фунтов стерлингов, или 14 420 000 рублей.