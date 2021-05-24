Владелец старенького Ford F-150 «отзеркалил» пикап: он ездит задом наперёд
Дмитрий Елизаров
На YouTube-канале 1320video появился видеорассказ об очень необычном пикапе, который ездит задом наперёд. У Ford
Владелец и один из создателей пикапа заявил, что в начале двухтысячных хотел отправить старенький Ford
F-150на свалку из-засгоревшего мотора. Однако вместо этого, посоветовавшись с тестем, решил превратить пикап в поле для механических экспериментов.
Технически хозяин пикапа просто перенёс все агрегаты из передней части в заднюю, включая силовой агрегат, рулевое управление и подвеску: под капотом Ford
F-150сейчас пустота (хотя в районе переднего бампера появился фаркоп). Однако ему пришлось столкнуться с целым рядом компоновочных проблем, скажем, пытаясь нарастить компоненты, которые позволили бы управлять пикапом: расстояние между рулём и управляемыми колёсами значительно выросло.
Передняя панель салона грузовика теперь обращена к задней стенке кабины, которую сделали стеклянной и снабдили «дворниками». Развёрнуты и кресла. Дверные петли перевешивать не стали, и теперь двери открываются, по сути, против хода движения.
«Наоборотный» пикап легализован и имеет доступ на дороги общего пользования, хотя его хозяин и отметил, что его регулярно останавливает дорожная полиция.
Об аналогичной трансформации пожилого пикапа стало известно в 2019 году: на строительство ездящего задом наперёд Chevrolet
C/Kушло 4 года.