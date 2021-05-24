Спрос на автомобили с пробегом в апреле оказался рекордным за 7 лет: топ-10 месяца

Владелец старенького Ford F-150 «отзеркалил» пикап: он ездит задом наперёд

Новости

Дмитрий Елизаров

На YouTube-канале 1320video появился видео­рассказ об очень необычном пикапе, который ездит задом наперёд. У Ford F-150 выпуска 1985 года благодаря фантазии его владельца мотор размещён в грузовой платформе, а управля­емыми сделаны задние колёса. «Отзеркален» даже салон пикапа.

  • Владелец и один из создателей пикапа заявил, что в начале двух­тысячных хотел отправить старенький Ford F-150 на свалку из-за сгорев­шего мотора. Однако вместо этого, посовето­вавшись с тестем, решил превратить пикап в поле для механи­ческих экспери­ментов.

  • Технически хозяин пикапа просто перенёс все агрегаты из передней части в заднюю, включая силовой агрегат, рулевое управ­ление и подвеску: под капотом Ford F-150 сейчас пустота (хотя в районе переднего бампера появился фаркоп). Однако ему пришлось столкнуться с целым рядом компоно­вочных проблем, скажем, пытаясь нарастить компоненты, которые позволили бы управлять пикапом: расстояние между рулём и управля­емыми колёсами значительно выросло.

  • Передняя панель салона грузовика теперь обращена к задней стенке кабины, которую сделали стеклянной и снабдили «дворниками». Развёр­нуты и кресла. Дверные петли пере­вешивать не стали, и теперь двери открываются, по сути, против хода движения.

  • «Наоборотный» пикап легализован и имеет доступ на дороги общего пользо­вания, хотя его хозяин и отметил, что его регулярно останав­ливает дорожная полиция.

  • Об аналогичной трансформации пожилого пикапа стало известно в 2019 году: на строитель­ство ездящего задом наперёд Chevrolet C/K ушло 4 года.

Прокатились бы на таком?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение