Владелец старенького Ford F-150 «отзеркалил» пикап: он ездит задом наперёд

Владелец и один из создателей пикапа заявил, что в начале двух­тысячных хотел отправить старенький Ford F-150 на свалку из-за сгорев­шего мотора. Однако вместо этого, посовето­вавшись с тестем, решил превратить пикап в поле для механи­ческих экспери­ментов.

Технически хозяин пикапа просто перенёс все агрегаты из передней части в заднюю, включая силовой агрегат, рулевое управ­ление и подвеску: под капотом Ford F-150 сейчас пустота (хотя в районе переднего бампера появился фаркоп). Однако ему пришлось столкнуться с целым рядом компоно­вочных проблем, скажем, пытаясь нарастить компоненты, которые позволили бы управлять пикапом: расстояние между рулём и управля­емыми колёсами значительно выросло.

Передняя панель салона грузовика теперь обращена к задней стенке кабины, которую сделали стеклянной и снабдили «дворниками». Развёр­нуты и кресла. Дверные петли пере­вешивать не стали, и теперь двери открываются, по сути, против хода движения.

«Наоборотный» пикап легализован и имеет доступ на дороги общего пользо­вания, хотя его хозяин и отметил, что его регулярно останав­ливает дорожная полиция.