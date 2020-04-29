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Автомобили главного героя фильма «Назад в будущее» выставили на аукцион

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Николай Андреев

Американский аукцион Bring a Trailer выставил на торги купе DeLorean DMC-12 и пикап Toyota Xtra Cab SR5. На таких моделях ездил Марти Макфлай в культовой трилогии «Назад в будущее».

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DeLorean DMC-12, выпущенный в 1981 году, сохранился в оригинальном виде без бутафорских деталей для путешествий во времени. Он 25 лет простоял в гараже, а за всю жизнь проехал 4329 миль (6967 километров) и потому находится в состоянии нового автомобиля. DeLorean оснащён 2,85-литровым V6 мощностью 132 л.с. (207 Н·м) и пятиступен­чатой механической коробкой передач.

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На одометре Тойоты 1985 года выпуска значится 129 877 миль (209 017 километров), но выглядит он не хуже Делориана — Xtra Cab прошёл реставрацию в 2015 году. Пикап очень подробно повторяет экземпляр, который снимался в фильме, благодаря кенгурятнику, стальным дугам в кузове и дополнительным фарам в жёлтых чехлах. Под капотом Тойоты установлен 2,4-литровый атмосферник на 114 сил и пятиступенчатая «механика».

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В комплекте с DeLorean идут летающий скейтборд, кроссовки с авто­шнуровкой, кепка и другие артефакты, вроде «газеты будущего» 2015 года. А вместе с пикапом новый владелец получит водительские права Марти Макфлая, скейт 1980-х, аналогичные кроссовки и старую видеокамеру.

Аукцион завершится 30 апреля. На момент публикации текущая ставка на DeLorean DMC-12 составляет 32 000 долларов (2,4 миллиона рублей), а на Toyota Xtra Cab SR5 — 35 000 долларов (2,6 миллиона рублей).

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