Автомобили главного героя фильма «Назад в будущее» выставили на аукцион

В комплекте с DeLorean идут летающий скейтборд, кроссовки с авто­шнуровкой, кепка и другие артефакты, вроде «газеты будущего» 2015 года. А вместе с пикапом новый владелец получит водительские права Марти Макфлая, скейт 1980-х, аналогичные кроссовки и старую видеокамеру.

Аукцион завершится 30 апреля. На момент публикации текущая ставка на DeLorean DMC-12 составляет 32 000 долларов (2,4 миллиона рублей), а на Toyota Xtra Cab SR5 — 35 000 долларов (2,6 миллиона рублей).