Автомобили главного героя фильма «Назад в будущее» выставили на аукцион
Николай Андреев
Американский аукцион Bring a Trailer выставил на торги купе DeLorean
DeLorean DMC-12, выпущенный в 1981 году, сохранился в оригинальном виде без бутафорских деталей для путешествий во времени. Он 25 лет простоял в гараже, а за всю жизнь проехал 4329 миль (6967 километров) и потому находится в состоянии нового автомобиля. DeLorean оснащён 2,85-литровым V6 мощностью 132 л.с. (207 Н·м) и пятиступенчатой механической коробкой передач.
На одометре Тойоты 1985 года выпуска значится 129 877 миль (209 017 километров), но выглядит он не хуже Делориана — Xtra Cab прошёл реставрацию в 2015 году. Пикап очень подробно повторяет экземпляр, который снимался в фильме, благодаря кенгурятнику, стальным дугам в кузове и дополнительным фарам в жёлтых чехлах. Под капотом Тойоты установлен 2,4-литровый атмосферник на 114 сил и пятиступенчатая «механика».
В комплекте с DeLorean идут летающий скейтборд, кроссовки с автошнуровкой, кепка и другие артефакты, вроде «газеты будущего» 2015 года. А вместе с пикапом новый владелец получит водительские права Марти Макфлая, скейт
Аукцион завершится 30 апреля. На момент публикации текущая ставка на DeLorean