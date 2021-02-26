АвтоВАЗ показал, как снимали рекламу новой «Нивы»

Оказалось, что серию рекламных роликов снимали в Красно­дарском крае, в окрест­ностях Сочи и в самом Сочи — на территории дорогих отелей. Съёмочный процесс обеспе­чивала обширная группа специ­алистов, а автомобиль порой гримировали грязью с не меньшей тщатель­ностью, чем актёров-людей.

Для экшн-сцен с преодолением препят­ствий задейст­вовали так называемые камера-кары — авто­мобили, на которых установ­лены мобильные оператор­ские краны с камерами. Аналогичную схему используют, к примеру, в Голливуде, где существует целая индустрия по строи­тель­ству таких «съёмочных машин». В работе над рекламой Lada Niva Travel участвовал, судя по видео, камера-кар на базе Toyota Hilux.