АвтоВАЗ показал, как снимали рекламу новой «Нивы»
Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ опубликовал на официальной странице бренда Lada во ВКонтакте специально изготовленный бэкстейдж-видеоролик, который демонстрирует нюансы производственного процесса рекламы обновлённой Lada Niva Travel.
Оказалось, что серию рекламных роликов снимали в Краснодарском крае, в окрестностях Сочи и в самом Сочи — на территории дорогих отелей. Съёмочный процесс обеспечивала обширная группа специалистов, а автомобиль порой гримировали грязью с не меньшей тщательностью, чем актёров-людей.
Для экшн-сцен с преодолением препятствий задействовали так называемые камера-кары — автомобили, на которых установлены мобильные операторские краны с камерами. Аналогичную схему используют, к примеру, в Голливуде, где существует целая индустрия по строительству таких «съёмочных машин». В работе над рекламой Lada Niva Travel участвовал, судя по видео, камера-кар на базе Toyota Hilux.
Помимо прочего, для некоторых сцен камеру монтировали непосредственно на Lada Niva Travel при помощи целой системы каркасов, а пилотировал внедорожник во время «трюков» специально обученный каскадёр. АвтоВАЗ рекламирует обновлённую Lada Niva Travel при помощи лозунга «Выросла дикой, приучена к городу».
Рестайлинг Lada Niva (прежде — Chevrolet Niva) принёс модели помимо имени Niva Travel совершенно новое оформление передней части, а также новые задние фонари и бампер, при этом по технике почти никаких изменений не произошло. Приём заказов на внедорожник открылся 25 января по цене от 747 900 рублей за базовую комплектацию. Самая доступная версия Off-road (некрашеный обвес, грязевая резина и шноркель) оценена минимум в 844 900 рублей.