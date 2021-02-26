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АвтоВАЗ показал, как снимали рекламу новой «Нивы»

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ опубликовал на официальной странице бренда Lada во ВКонтакте специально изготов­ленный бэкстейдж-видео­ролик, который демонстри­рует нюансы производ­ственного процесса рекламы обновлённой Lada Niva Travel.

  • Оказалось, что серию рекламных роликов снимали в Красно­дарском крае, в окрест­ностях Сочи и в самом Сочи — на территории дорогих отелей. Съёмочный процесс обеспе­чивала обширная группа специ­алистов, а автомобиль порой гримировали грязью с не меньшей тщатель­ностью, чем актёров-людей.

  • Для экшн-сцен с преодолением препят­ствий задейст­вовали так называемые камера-кары — авто­мобили, на которых установ­лены мобильные оператор­ские краны с камерами. Аналогичную схему используют, к примеру, в Голливуде, где существует целая индустрия по строи­тель­ству таких «съёмочных машин». В работе над рекламой Lada Niva Travel участвовал, судя по видео, камера-кар на базе Toyota Hilux.

  • Помимо прочего, для некоторых сцен камеру монтировали непосред­ственно на Lada Niva Travel при помощи целой системы каркасов, а пилотировал внедорожник во время «трюков» специально обученный каскадёр. АвтоВАЗ рекламирует обновлённую Lada Niva Travel при помощи лозунга «Выросла дикой, приучена к городу».

  • Рестайлинг Lada Niva (прежде — Chevrolet Niva) принёс модели помимо имени Niva Travel совер­шенно новое оформ­ление передней части, а также новые задние фонари и бампер, при этом по технике почти никаких изменений не произошло. Приём заказов на внедорожник открылся 25 января по цене от 747 900 рублей за базовую комплектацию. Самая доступная версия Off-road (некрашеный обвес, грязевая резина и шноркель) оценена минимум в 844 900 рублей.

Интересуетесь возможностью заглянуть за кулисы киносъёмок?

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