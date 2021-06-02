На продажу выставили половину нового Chevrolet Corvette
Дмитрий Елизаров
Компания AZ Cycle Parts продаёт заднюю половину спорткара Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения. По всей видимости, спорткар попал в серьёзную аварию, лишившую его передней части. Остатки купе распродают по частям. Например, двигатель, намотавший чуть более 7,7 тысячи километров, можно купить за 19 999 долларов (1,46 миллиона рублей или новая Hyundai Creta в одной из топовых комплектаций).
Разбитый Chevrolet Corvette был оснащён 6,2-литровым атмосферным V8 мощностью 520 л.с. и 637 Нм. Восьмиступенчатый «робот» продаётся отдельно — за 7499 долларов.
Остатки кузова, включая заднюю часть, крышу и то, что осталось от дверей, также можно приобрести — за 6999 долларов. Помимо прочего, компания выставила на продажу колёса, тормозные механизмы, выхлопную систему, подрамник задней подвески с амортизаторами и тому подобное.
Как именно спорткар потерял свою переднюю половину, продавец не уточняет.
В январе нынешнего года выставляли на продажу голый кузов Ferrari выпуска 1958 года — распиленный остов купе 250 GT покупатель оценил в итоге в 35 тысяч долларов.