Представлен обновлённый флагман Kia: «умная» коробка и доработанное шасси

На продажу выставили половину нового Chevrolet Corvette

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания AZ Cycle Parts продаёт заднюю половину спорткара Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения. По всей видимости, спорткар попал в серьёзную аварию, лишившую его передней части. Остатки купе распродают по частям. Например, двигатель, намотавший чуть более 7,7 тысячи километров, можно купить за 19 999 долларов (1,46 миллиона рублей или новая Hyundai Creta в одной из топовых комплектаций).

  • Разбитый Chevrolet Corvette был оснащён 6,2-литровым атмосферным V8 мощностью 520 л.с. и 637 Нм. Восьми­ступен­чатый «робот» продаётся отдельно — за 7499 долларов.

  • Остатки кузова, включая заднюю часть, крышу и то, что осталось от дверей, также можно приобрести — за 6999 долларов. Помимо прочего, компания выставила на продажу колёса, тормозные механизмы, выхлопную систему, подрамник задней подвески с аморти­заторами и тому подобное.

  • Как именно спорткар потерял свою переднюю половину, продавец не уточняет.

  • В январе нынешнего года выставляли на продажу голый кузов Ferrari выпуска 1958 года — распиленный остов купе 250 GT покупатель оценил в итоге в 35 тысяч долларов.

Покупаете запчасти на разборках?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение