На продажу выставили половину нового Chevrolet Corvette

Разбитый Chevrolet Corvette был оснащён 6,2-литровым атмосферным V8 мощностью 520 л.с. и 637 Нм. Восьми­ступен­чатый «робот» продаётся отдельно — за 7499 долларов.

Остатки кузова, включая заднюю часть, крышу и то, что осталось от дверей, также можно приобрести — за 6999 долларов. Помимо прочего, компания выставила на продажу колёса, тормозные механизмы, выхлопную систему, подрамник задней подвески с аморти­заторами и тому подобное.

Как именно спорткар потерял свою переднюю половину, продавец не уточняет.