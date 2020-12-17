Bentley показала «нулевой» родстер Bacalar

Тесты, по оценкам инженеров Bentley, займут не менее 20 недель. Прототип Bentley Mulliner Bacalar под названием Car Zero проверят на стабиль­ность на высоких скоростях, управляе­мость, способность гасить шумы и вибрации. По расчётам произво­дителя, родстер, полностью лишённый крыши, сможет ускоряться до 322 км/ч.

Кроме того, «нулевому» экземпляру предстоит выдержать испытания экстремаль­ными температурами до 80 градусов по Цельсию. Проверке также подвергнутся все новые компо­ненты, разра­ботанные Bentley специально для этой модели — их насчиты­вается 750. 40 из них изготов­лены из карбона, а ещё сотня выполняется при помощи 3D-печати.

Всего планируется собрать только 12 экзем­пляров Mulliner Bacalar. Каждый из них будет един­ственным в своём роде: всем покупателям открыли доступ к обширной программе индивиду­ализации, в которой использу­ются в том числе и очень редкие материалы. Упомина­ется, к примеру, шпон из дерева, которое провело в воде у берегов Восточной Англии более тысячи лет.

Bacalar делит шасси с Continental GT, однако из прочих деталей у них идентичны только дверные ручки. Родстер укомп­лектуют 12-цилинд­ровым мотором объёмом 6 литров, развивающим 659 л.с. и 900 Нм крутящего момента в паре с восьмиступен­чатым «автоматом» и системой полного привода.