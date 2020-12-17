Bentley показала «нулевой» родстер Bacalar
Дмитрий Елизаров
Компания Bentley поделилась изображениями предсерийного прототипа родстера Bacalar, который рассекретила ещё в марте. Спорткар проходит доводочные испытания перед началом сборки клиентских автомобилей. Вся запланированная к производству партия уже распродана.
Тесты, по оценкам инженеров Bentley, займут не менее 20 недель. Прототип Bentley Mulliner Bacalar под названием Car Zero проверят на стабильность на высоких скоростях, управляемость, способность гасить шумы и вибрации. По расчётам производителя, родстер, полностью лишённый крыши, сможет ускоряться до
322 км/ч.
Кроме того, «нулевому» экземпляру предстоит выдержать испытания экстремальными температурами до 80 градусов по Цельсию. Проверке также подвергнутся все новые компоненты, разработанные Bentley специально для этой модели — их насчитывается 750. 40 из них изготовлены из карбона, а ещё сотня выполняется при помощи 3D-печати.
Всего планируется собрать только 12 экземпляров Mulliner Bacalar. Каждый из них будет единственным в своём роде: всем покупателям открыли доступ к обширной программе индивидуализации, в которой используются в том числе и очень редкие материалы. Упоминается, к примеру, шпон из дерева, которое провело в воде у берегов Восточной Англии более тысячи лет.
Bacalar делит шасси с Continental GT, однако из прочих деталей у них идентичны только дверные ручки. Родстер укомплектуют 12-цилиндровым мотором объёмом 6 литров, развивающим 659 л.с. и 900 Нм крутящего момента в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.
Сборка дюжины серийных экземпляров Bentley Mulliner Bacalar стартует в следующем году. Каждый из родстеров обойдётся заказчику минимум в 1,5 миллиона фунтов (около 2 миллионов долларов или почти 150 миллионов рублей).