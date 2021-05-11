На продажу выставлена редкая «Волга» без пробега — у неё мотор от Chrysler

Взгляните на игрушечный «армейский» Jeep, который стоит как настоящий автомобиль

Новости

Дмитрий Елизаров

На аукционе RM Sotheby's идут онлайн-торги за полноценный, но очень компактный вне­дорож­ник, построенный фирмой East Coast Mini Classics для самых юных водителей. У него есть задний мост, лебёдка и даже настоящий ДВС. Сейчас за машину предлагают 11 тысяч долларов (815 тысяч рублей), но до конца торгов ещё два дня.

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  • Внедорожник, стилизованный под модель Military MB/GPW времён Второй мировой войны, базируется на простран­ственной стальной раме и имеет стальные же кузовные панели. Он оснащён 13-сильным мотором Honda с электро­запуском, но ни объём двигателя, ни динамиче­ские харак­теристики авто­мобиля не указы­ваются. У машины имеются дисковые тормоза, функци­ональная головная оптика и даже задний дифференциал.

  • «Армейский» Jeep сопровождается набором аксес­суаров, как функци­ональных, так и тематиче­ских. К примеру, внедорожник спереди оснащён лебёдкой, а сзади — фаркопом. Кроме того, к нему прилагаются канистра, фляга и подсумки — продавцы утверждают, что они имеют подлинное армейское происхождение.

  • В феврале американские блогеры опубликовали видео­отчёт об испытаниях ещё одного детского автомо­биль­чика с ДВС. Они оснастили так называемый «барби-джип» 450-кубовым мотором Honda с карбюратором Volkswagen и приводным нагнетателем.

Купили бы своему ребёнку такой внедорожник?

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