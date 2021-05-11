Взгляните на игрушечный «армейский» Jeep, который стоит как настоящий автомобиль
Дмитрий Елизаров
На аукционе RM Sotheby's идут онлайн-торги за полноценный, но очень компактный внедорожник, построенный фирмой East Coast Mini Classics для самых юных водителей. У него есть задний мост, лебёдка и даже настоящий ДВС. Сейчас за машину предлагают 11 тысяч долларов (815 тысяч рублей), но до конца торгов ещё два дня.
Внедорожник, стилизованный под модель Military MB/GPW времён Второй мировой войны, базируется на пространственной стальной раме и имеет стальные же кузовные панели. Он оснащён 13-сильным мотором Honda с электрозапуском, но ни объём двигателя, ни динамические характеристики автомобиля не указываются. У машины имеются дисковые тормоза, функциональная головная оптика и даже задний дифференциал.
«Армейский» Jeep сопровождается набором аксессуаров, как функциональных, так и тематических. К примеру, внедорожник спереди оснащён лебёдкой, а сзади — фаркопом. Кроме того, к нему прилагаются канистра, фляга и подсумки — продавцы утверждают, что они имеют подлинное армейское происхождение.
В феврале американские блогеры опубликовали видеоотчёт об испытаниях ещё одного детского автомобильчика с ДВС. Они оснастили так называемый «барби-джип» 450-кубовым мотором Honda с карбюратором Volkswagen и приводным нагнетателем.