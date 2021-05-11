Взгляните на игрушечный «армейский» Jeep, который стоит как настоящий автомобиль

На аукционе RM Sotheby's идут онлайн-торги за полноценный, но очень компактный вне­дорож­ник, построенный фирмой East Coast Mini Classics для самых юных водителей. У него есть задний мост, лебёдка и даже настоящий ДВС. Сейчас за машину предлагают 11 тысяч долларов (815 тысяч рублей), но до конца торгов ещё два дня.