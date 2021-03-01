Jeep готовит самый маленький кроссовер на платформе Peugeot

Компания Jeep рассматривает возможность выпуска совер­шенно новой модели, ориентиро­ванной на рынки Европы и Индии. По данным Automotive News, вседорожник получится очень компактным (меньше нынешнего 4,2-метрового Renegade) и будет базироваться на агрегатах концерна PSA.

Новый кроссовер сконструируют на французской модульной платформе CMP (на ней построены, к примеру, Peugeot 2008 и Opel Mokka). Силовые установки, запланиро­ванные для безымянной пока новинки, будут иметь то же самое происхождение.

При этом в Jeep намерены снабдить вседорожник полным приводом, но окажется он гибридным: вращением задней оси займётся электро­мотор. Аналогичная схема применена, к примеру, на некоторых моди­фикациях Peugeot 508. А вот соплатформенник будущего нового Джипа Opel Mokka предлагается только в передне­приводном варианте.

Производство вседорожника, по данным источников издания, стартует уже в июле следующего года на польском заводе: это говорит, что разработка новой модели почти завер­шена. Позже собственные аналоги этого кроссовера должны представить Alfa Romeo (предполо­жительно, модель назовут Brennero) и Fiat.