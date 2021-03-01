Jeep готовит самый маленький кроссовер на платформе Peugeot
Дмитрий Елизаров
Компания Jeep рассматривает возможность выпуска совершенно новой модели, ориентированной на рынки Европы и Индии. По данным Automotive News, вседорожник получится очень компактным (меньше нынешнего 4,2-метрового Renegade) и будет базироваться на агрегатах концерна PSA.
Новый кроссовер сконструируют на французской модульной платформе CMP (на ней построены, к примеру, Peugeot 2008 и Opel Mokka). Силовые установки, запланированные для безымянной пока новинки, будут иметь то же самое происхождение.
При этом в Jeep намерены снабдить вседорожник полным приводом, но окажется он гибридным: вращением задней оси займётся электромотор. Аналогичная схема применена, к примеру, на некоторых модификациях Peugeot 508. А вот соплатформенник будущего нового Джипа Opel Mokka предлагается только в переднеприводном варианте.
Производство вседорожника, по данным источников издания, стартует уже в июле следующего года на польском заводе: это говорит, что разработка новой модели почти завершена. Позже собственные аналоги этого кроссовера должны представить Alfa Romeo (предположительно, модель назовут Brennero) и Fiat.
Доступ к французским технологиям у Jeep появился в рамках недавно образованного альянса Stellantis, составленного из американских и европейских брендов. Следующим этапом интеграции должна стать совместная разработка премиальных моделей брендами Lancia, Alfa Romeo и DS.