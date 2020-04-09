Американцы и британцы стали называть детей в честь машин. Уже есть Кадиллаки, Ниссаны и Субару

Британский портал Choose My Car изучил регистраци­онные базы данных США и Велико­британии с именами детей, родив­шихся после 2000 года, и нашёл там тысячи имён, которые были даны в честь разных автомобильных марок.

За последние 20 лет в США родилось 42 388 мальчиков с именем Бентли.

Другие автомобильные марки не так популярны в качестве имён. Например, обнаружи­лось 29 Ниссанов и ещё столько же Ягуаров. Один­надцать мальчиков назвали Альфами (в честь Alfa Romeo), семь — Мерседесами (хотя изна­чально это женское имя), шесть — Кадил­лаками (марка поимено­вана в честь французской фамилии), пять — Шевроле (тоже фамилия, но уже швейцарского происхож­дения) и ещё пять Субару.

Среди девочек в США распространены имена Лексус (2910 человек), Бентли (2209) и Тесла (1395). Более редкие варианты — Ауди (133), Астон (55) и Феррари (23). Самые необычные женские имена — Макларен (13), Форд (11) и Мини (5).

В Великобритании мальчики часто получают имена Морган (15 181 ребёнок), Астон (2840) и Бентли (1330). Также в стране обнаружи­лось 107 мальчиков с именем Киа. Ещё реже встречаются имена Лексус (47), Додж и Макларен (по три ребёнка).