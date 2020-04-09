Американцы и британцы стали называть детей в честь машин. Уже есть Кадиллаки, Ниссаны и Субару
Николай Андреев
Британский портал Choose My Car изучил регистрационные базы данных США и Великобритании с именами детей, родившихся после 2000 года, и нашёл там тысячи имён, которые были даны в честь разных автомобильных марок.
За последние 20 лет в США родилось 42 388 мальчиков с именем Бентли.
Другие автомобильные марки не так популярны в качестве имён. Например, обнаружилось 29 Ниссанов и ещё столько же Ягуаров. Одиннадцать мальчиков назвали Альфами (в честь Alfa Romeo), семь — Мерседесами (хотя изначально это женское имя), шесть — Кадиллаками (марка поименована в честь французской фамилии), пять — Шевроле (тоже фамилия, но уже швейцарского происхождения) и ещё пять Субару.
Среди девочек в США распространены имена Лексус (2910 человек), Бентли (2209) и Тесла (1395). Более редкие варианты — Ауди (133), Астон (55) и Феррари (23). Самые необычные женские имена — Макларен (13), Форд (11) и Мини (5).
В Великобритании мальчики часто получают имена Морган (15 181 ребёнок), Астон (2840) и Бентли (1330). Также в стране обнаружилось 107 мальчиков с именем Киа. Ещё реже встречаются имена Лексус (47), Додж и Макларен (по три ребёнка).
Британских девочек также чаще всего называют в честь компании Morgan — таких насчитывается 9332 человека. Далее идут имена Киа (1470), Лексус (181), Порше (113), Мини (6) и Триумф (3).