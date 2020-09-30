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Треть российских АЗС — под угрозой закрытия: новое оборудование слишком дорогое

Новости

Дмитрий Елизаров

Независимые российские АЗС могут не справиться с необхо­димостью модер­низации раздаточных колонок, которую преду­сматривает новый ГОСТ, вступающий в силу с 1 октября. Несоблюдение новых требо­ваний способно привести к солидным штрафам, и в резуль­тате треть российских заправок до конца 2020 года могут закрыться, пишут «Известия».

  • Новый национальный стандарт подразуме­вает оснащение топливо­раздаточных колонок усовер­шен­ство­ванным программным обеспе­чением с защитой от стороннего доступа. Кроме того, ГОСТ вдвое ужесточает требо­вания к точности налива топлива: погреш­ность снижается с 0,5 мл на литр до 0,25 мл.

  • Эксперты рынка заявили изданию, что наруше­ние точности отпуска топлива может повлечь за собой штрафы, преду­смотренные КоАП. Их размеры достигают 50 тысяч рублей для должностных и 100 тысяч — для юридических лиц.

  • Руководитель Федерации авто­владельцев России (ФАР) Максим Едрышов считает, что причин для паники нет. На своей странице в соцсети Facebook он отметил, что новый ГОСТ носит исключи­тельно рекомен­дательный характер и служит для добро­вольной серти­фикации оборудо­вания произво­дителем. Более того, распро­страняться он будет только на топливо­раздаточные колонки, выпущенные и установ­ленные после 1 октября нынешнего года, а уже действу­ющие АЗС смогут работать в прежнем режиме. Однако, по данным «Известий», Росстан­дарт уже разослал владельцам АЗС письмо с описанием необходи­мости соблюдать новые требо­вания. Но в нём не уточняются ни сроки, в которые нужно привести технику в соответ­ствие нормам, ни штрафы за их несоблюдение.

  • Обновление же топливо­раздаточных колонок может оказаться непосильным бременем для небольших АЗС, которых в России насчиты­вается до 60%. Часть незави­симых заправочных станций не спасёт даже возмож­ность не менять колонки полностью, а просто апгрейдить их.

  • Ещё одна сложность, с которыми могут столкнуться АЗС, — нехватка производ­ственных мощностей. Заводы просто не успеют выпустить такое коли­чество ТРК, которое покрыло бы потреб­ности россий­ских заправок, а в Росстан­дарте не пояснили, в какие сроки АЗС должны пере­оборудо­ваться. Между тем, одна колонка стоит от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

  • Около двух недель назад ведомство объявило о возможном проведении масштабных проверок запра­вочных станций сразу в 60 регионах страны — тех, где зафиксиро­вано больше всего случаев продажи контрафакта. Сроки проверки пока не озвучены.

Как считаете, поможет новое оборудование бороться с недоливом?

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