Треть российских АЗС — под угрозой закрытия: новое оборудование слишком дорогое
Дмитрий Елизаров
Независимые российские АЗС могут не справиться с необходимостью модернизации раздаточных колонок, которую предусматривает новый ГОСТ, вступающий в силу с 1 октября. Несоблюдение новых требований способно привести к солидным штрафам, и в результате треть российских заправок до конца 2020 года могут закрыться, пишут «Известия».
Новый национальный стандарт подразумевает оснащение топливораздаточных колонок усовершенствованным программным обеспечением с защитой от стороннего доступа. Кроме того, ГОСТ вдвое ужесточает требования к точности налива топлива: погрешность снижается с 0,5 мл на литр до 0,25 мл.
Эксперты рынка заявили изданию, что нарушение точности отпуска топлива может повлечь за собой штрафы, предусмотренные КоАП. Их размеры достигают 50 тысяч рублей для должностных и 100 тысяч — для юридических лиц.
Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов считает, что причин для паники нет. На своей странице в соцсети Facebook он отметил, что новый ГОСТ носит исключительно рекомендательный характер и служит для добровольной сертификации оборудования производителем. Более того, распространяться он будет только на топливораздаточные колонки, выпущенные и установленные после 1 октября нынешнего года, а уже действующие АЗС смогут работать в прежнем режиме. Однако, по данным «Известий», Росстандарт уже разослал владельцам АЗС письмо с описанием необходимости соблюдать новые требования. Но в нём не уточняются ни сроки, в которые нужно привести технику в соответствие нормам, ни штрафы за их несоблюдение.
Обновление же топливораздаточных колонок может оказаться непосильным бременем для небольших АЗС, которых в России насчитывается до 60%. Часть независимых заправочных станций не спасёт даже возможность не менять колонки полностью, а просто апгрейдить их.
Ещё одна сложность, с которыми могут столкнуться АЗС, — нехватка производственных мощностей. Заводы просто не успеют выпустить такое количество ТРК, которое покрыло бы потребности российских заправок, а в Росстандарте не пояснили, в какие сроки АЗС должны переоборудоваться. Между тем, одна колонка стоит от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
Около двух недель назад ведомство объявило о возможном проведении масштабных проверок заправочных станций сразу в 60 регионах страны — тех, где зафиксировано больше всего случаев продажи контрафакта. Сроки проверки пока не озвучены.