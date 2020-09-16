Катафалк для апокалипсиса выставили на продажу вместе с гробом

В России анонсирована масштабная проверка АЗС

Новости

Дмитрий Елизаров

Росстандарт обсуждает с правительством возможность проведения масштабной проверки АЗС в 60 регионах России. Как уточняет «Российская газета», нацелено меро­приятие в основном на регионы, где зафикси­ровано больше всего случаев продажи некаче­ственного топлива.

  • В списке, где число нарушений заметно больше, чем в среднем по стране, глава Росстандарта Алексей Абрамов назвал Свердловскую и Владимир­скую области, республику Алтай, Хабаровский край и Крым. В двух последних регионах к началу 2021 года должны заработать испыта­тельные лаборатории, которых ранее там не было.

  • К проверкам планируется привлечь Генеральную прокуратуру: глава ведомства назвал её помощь «очень эффективной».

  • По данным Росстандарта, доля контрафактного топлива в среднем по России снизилась с 20% в 2015 году до 8,9% в 2020-м.

  • В августе активисты «Общероссийского народного фронта» и эксперты АНО «Мониторинг АЗС» выборочно проверили сотню заправочных станций на территории Москвы и Подмосковья. Недолив был обнаружен на 58 АЗС, а некаче­ственное топливо встретилось на 19 заправках из 100.

Как считаете, помогут такие проверки против недолива?

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