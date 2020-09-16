В России анонсирована масштабная проверка АЗС
Дмитрий Елизаров
Росстандарт обсуждает с правительством возможность проведения масштабной проверки АЗС в 60 регионах России. Как уточняет «Российская газета», нацелено мероприятие в основном на регионы, где зафиксировано больше всего случаев продажи некачественного топлива.
В списке, где число нарушений заметно больше, чем в среднем по стране, глава Росстандарта Алексей Абрамов назвал Свердловскую и Владимирскую области, республику Алтай, Хабаровский край и Крым. В двух последних регионах к началу 2021 года должны заработать испытательные лаборатории, которых ранее там не было.
К проверкам планируется привлечь Генеральную прокуратуру: глава ведомства назвал её помощь «очень эффективной».
По данным Росстандарта, доля контрафактного топлива в среднем по России снизилась с 20% в 2015 году до 8,9% в
2020-м.
В августе активисты «Общероссийского народного фронта» и эксперты АНО «Мониторинг АЗС» выборочно проверили сотню заправочных станций на территории Москвы и Подмосковья. Недолив был обнаружен на 58 АЗС, а некачественное топливо встретилось на 19 заправках из 100.