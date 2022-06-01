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Заправки Shell возвращаются к работе после продажи «Лукойлу»

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Кирилл Малышев

«Лукойл» закрыл сделку по приобретению российского бизнеса компании Shell. После этого временно закрывшиеся АЗС иностранного бренда начали возвращаться к работе, сообщает ТАСС.

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  • Как минимум несколько заправок в Москве сейчас работают в обычном режиме. На них можно купить бензин и дизтопливо, работают магазины и кафе. А вот программа лояльности Shell уже не действует. Начала ли работать альтернатива от «Лукойла», не сообщается.
  • Сотрудники нескольких комплексов рассказали, что как минимум до конца года продолжат работать в цветах ушедшей компании Shell. На одной заправке заверили, что ребрендинг запланирован на ближайший месяц. По договорённости между сторонами, у «Лукойла» на полный ребрендинг есть год.

АЗС Shell перестали торговать топливом 16 мая. До 20 мая на них можно было потратить накопленные баллы программы лояльности в магазине или кафе. Теперь владельцем 411 заправок и завода смазочных материалов в Торжке Тверской области стал отечественный нефтяной гигант «Лукойл».

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