Заправки Shell возвращаются к работе после продажи «Лукойлу»

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Что делать, если заправили некачественным топливом
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Кирилл Малышев
«Лукойл» закрыл сделку по приобретению российского бизнеса компании Shell. После этого временно закрывшиеся АЗС иностранного бренда начали возвращаться к работе, сообщает ТАСС.
АЗС Shell перестали торговать топливом 16 мая. До 20 мая на них можно было потратить накопленные баллы программы лояльности в магазине или кафе. Теперь владельцем 411 заправок и завода смазочных материалов в Торжке Тверской области стал отечественный нефтяной гигант «Лукойл».