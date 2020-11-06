«Внедорожный лимузин» Aznom Palladium представлен официально: 710 сил и выдвижной бампер

Длина Aznom Palladium составляет 5960 мм при колёсной базе в 3670 мм, ширина и высота — по два метра. Тем самым итальянский седан превзошёл по габаритам Rolls-Royce Phantom в версии со стандартной колёсной базой. Несмотря на исполь­зование в конструкции алюминия и композитных материалов, весит Palladium 2650 килограммов.

В движение седан приводит V8 объёмом 5,7 литра разработки альянса FCA. Благодаря двойному турбо­наддуву двигатель развивает 710 л.с. и 950 Нм крутящего момента. В трансмиссии применены восьми­ступен­чатый «автомат» и система подключа­емого полного привода. До 100 км/ч Palladium разгонится за 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена отметкой в 210 км/ч.

За легкосплавными 22-дюймо ­выми колёсами прячутся тормозные механизмы Brembo с шести­поршне­выми суппортами и 408-милли­метровыми дисками на передней оси. На задней применены четырёх­поршневые суппорты и 380-милли­метровые диски.

Экстерьер Palladium в целом выполнен в стили­стике, применяемой дизайнерами Rolls-Royce и Bentley, но с некоторыми ориги­наль­ными ново­введениями. К примеру, в массивные задние стойки встроены компактные смотровые «форточки»: утвержда­ется, что сидящие на заднем диване с их помощью могут смотреть наружу, не выдавая своего внимания.