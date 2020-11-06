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«Внедорожный лимузин» Aznom Palladium представлен официально: 710 сил и выдвижной бампер

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Дмитрий Елизаров

Итальянская компания Aznom рассекретила свою новую разработку — роскошный седан Palladium, который планирует выпустить тиражом всего 10 экзем­пляров. Седан базируется на платформе пикапа RAM 1500, но по уровню роскоши приблизился к моделям Rolls-Royce и Bentley.

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  • Длина Aznom Palladium составляет 5960 мм при колёсной базе в 3670 мм, ширина и высота — по два метра. Тем самым итальянский седан превзошёл по габаритам Rolls-Royce Phantom в версии со стандартной колёсной базой. Несмотря на исполь­зование в конструкции алюминия и композитных материалов, весит Palladium 2650 килограммов.

  • В движение седан приводит V8 объёмом 5,7 литра разработки альянса FCA. Благодаря двойному турбо­наддуву двигатель развивает 710 л.с. и 950 Нм крутящего момента. В трансмиссии применены восьми­ступен­чатый «автомат» и система подключа­емого полного привода. До 100 км/ч Palladium разгонится за 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена отметкой в 210 км/ч.

  • За легкосплавными 22-дюймо­выми колёсами прячутся тормозные механизмы Brembo с шести­поршне­выми суппортами и 408-милли­метровыми дисками на передней оси. На задней применены четырёх­поршневые суппорты и 380-милли­метровые диски.

  • Экстерьер Palladium в целом выполнен в стили­стике, применяемой дизайнерами Rolls-Royce и Bentley, но с некоторыми ориги­наль­ными ново­введениями. К примеру, в массивные задние стойки встроены компактные смотровые «форточки»: утвержда­ется, что сидящие на заднем диване с их помощью могут смотреть наружу, не выдавая своего внимания. 

  • Багажник у Palladium отсут­ствует в его традици­онном понимании. Вместо привычной крышки грузового отсека у седана при помощи серво­приводов выдвигается задний бампер целиком.

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  • Интерьер передней части в целом позаим­ствован у донора платформы, хоть и получил заметно более роскошную отделку. В задней части распо­ложен сплошной диван, рас­считанный на двух пассажиров. В подло­котники дивана встроены выдвижные ящики, играющие роль охлажда­емых мини-баров. Ещё одна ёмкость для напитков имеется в центральной консоли.

  • В оснащение входит акустическая система Harman/Kardon, для задних пассажиров подготов­лены также два планшета. На раздели­тельном тоннеле размещён механиче­ский хронометр ручной работы, выпол­ненный из золота и палладия. Утверждается, что его можно снять и унести с собой, чтобы использовать дома в качестве предмета меблировки.

  • Aznom обещает отделать каждый Palladium в полном соответ­ствии со вкусами заказчика. Стоимость «внедорож­ного лимузина» не называется.

  • Аналогичную модель в классе кросс-лимузинов может выпустить и Mercedes-Benz. В Штутгарте рассматри­вают вариант создать новый класс автомо­билей по мотивам концепта Maybach Vision Ultimate Luxury. Назвать его планируется SUL — Sport Utility Limousine.

Ну как вам роскошь по-итальянски?

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