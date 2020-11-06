«Внедорожный лимузин» Aznom Palladium представлен официально: 710 сил и выдвижной бампер
Дмитрий Елизаров
Итальянская компания Aznom рассекретила свою новую разработку — роскошный седан Palladium, который планирует выпустить тиражом всего 10 экземпляров. Седан базируется на платформе пикапа RAM 1500, но по уровню роскоши приблизился к моделям Rolls-Royce и Bentley.
Длина Aznom Palladium составляет 5960 мм при колёсной базе в 3670 мм, ширина и высота — по два метра. Тем самым итальянский седан превзошёл по габаритам Rolls-Royce Phantom в версии со стандартной колёсной базой. Несмотря на использование в конструкции алюминия и композитных материалов, весит Palladium 2650 килограммов.
В движение седан приводит V8 объёмом 5,7 литра разработки альянса FCA. Благодаря двойному турбонаддуву двигатель развивает 710 л.с. и 950 Нм крутящего момента. В трансмиссии применены восьмиступенчатый «автомат» и система подключаемого полного привода. До
100 км/чPalladium разгонится за 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена отметкой в 210 км/ч.
За легкосплавными
22-дюймовыми колёсами прячутся тормозные механизмы Brembo с шестипоршневыми суппортами и 408-миллиметровыми дисками на передней оси. На задней применены четырёхпоршневые суппорты и 380-миллиметровые диски.
Экстерьер Palladium в целом выполнен в стилистике, применяемой дизайнерами Rolls-Royce и Bentley, но с некоторыми оригинальными нововведениями. К примеру, в массивные задние стойки встроены компактные смотровые «форточки»: утверждается, что сидящие на заднем диване с их помощью могут смотреть наружу, не выдавая своего внимания.
Багажник у Palladium отсутствует в его традиционном понимании. Вместо привычной крышки грузового отсека у седана при помощи сервоприводов выдвигается задний бампер целиком.
Интерьер передней части в целом позаимствован у донора платформы, хоть и получил заметно более роскошную отделку. В задней части расположен сплошной диван, рассчитанный на двух пассажиров. В подлокотники дивана встроены выдвижные ящики, играющие роль охлаждаемых мини-баров. Ещё одна ёмкость для напитков имеется в центральной консоли.
В оснащение входит акустическая система Harman/Kardon, для задних пассажиров подготовлены также два планшета. На разделительном тоннеле размещён механический хронометр ручной работы, выполненный из золота и палладия. Утверждается, что его можно снять и унести с собой, чтобы использовать дома в качестве предмета меблировки.
Aznom обещает отделать каждый Palladium в полном соответствии со вкусами заказчика. Стоимость «внедорожного лимузина» не называется.
Аналогичную модель в классе кросс-лимузинов может выпустить и Mercedes-Benz. В Штутгарте рассматривают вариант создать новый класс автомобилей по мотивам концепта Maybach Vision Ultimate Luxury. Назвать его планируется SUL — Sport Utility Limousine.