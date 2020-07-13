6 метров и 671 сила: внедорожный лимузин Aznom Palladium, который круче Роллс-Ройса
Артем Шахнович
Итальянское тюнинг-ателье Aznom Automotive и дизайн-центр Camal Studio готовят проект, не имеющий аналогов в мире, — роскошный седан длиной 6 метров, с увеличенным дорожным просветом и двигателем мощностью почти 700 л.с.
Автомобиль, который получит имя Palladium, пока представлен на скетчах. Особенностью дизайна являются оформление передней части кузова в духе Rolls-Royce, задние двери, открывающиеся против направления движения, массивные задние стойки и фонарь, растянувшийся во всю ширину кузова.
Пока что о проекте известны лишь некоторые технические подробности. Сообщается, что Palladium получит двигатель мощностью 671 л.с. (скорее всего, это будет мотор V8), а также систему полного привода.
Концептуально Palladium схож с экспериментальным кроссовером-седаном Mercedes-Benz Vision Maybach Ultimate Luxury 2018 года, оснащённым гибридной силовой установкой мощностью 750 л.с. При этом по длине шестиметровый итальянский внедорожный седан превосходит и стандартный Rolls-Royce Phantom (5762 мм), и его длиннобазную версию (5982 мм).
Премьерный показ автомобиля состоится в сентябре. Цена и тираж пока не раскрываются.
Palladium, как полагает Carscoops, не является стопроцентно оригинальной разработкой — вероятно, в его основу ляжет шасси другого автомобиля, как и в случае с другими проектами Aznom Automotive.
В гамме Aznom уже присутствует необычная модель Atulux — по сути, это пикап Ram с трёхобъёмным кузовом в стиле внедорожного седана и роскошным салоном. Palladium является дальнейшим развитием данного прототипа.