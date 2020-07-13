6 метров и 671 сила: внедорожный лимузин Aznom Palladium, который круче Роллс-Ройса

Автомобиль, который получит имя Palladium, пока пред­ставлен на скетчах. Особен­ностью дизайна являются оформ­ление передней части кузова в духе Rolls-Royce, задние двери, открыва­ющиеся против направ­ления движения, массивные задние стойки и фонарь, растянув­шийся во всю ширину кузова.

Пока что о проекте известны лишь некоторые технические подроб­ности. Сообщается, что Palladium получит двигатель мощностью 671 л.с. (скорее всего, это будет мотор V8), а также систему полного привода.