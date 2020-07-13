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6 метров и 671 сила: внедорожный лимузин Aznom Palladium, который круче Роллс-Ройса

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Артем Шахнович

Итальянское тюнинг-ателье Aznom Automotive и дизайн-центр Camal Studio готовят проект, не имеющий аналогов в мире, — роскошный седан длиной 6 метров, с увели­ченным дорожным про­светом и двигателем мощностью почти 700 л.с.

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  • Автомобиль, который получит имя Palladium, пока пред­ставлен на скетчах. Особен­ностью дизайна являются оформ­ление передней части кузова в духе Rolls-Royce, задние двери, открыва­ющиеся против направ­ления движения, массивные задние стойки и фонарь, растянув­шийся во всю ширину кузова.

  • Пока что о проекте известны лишь некоторые технические подроб­ности. Сообщается, что Palladium получит двигатель мощностью 671 л.с. (скорее всего, это будет мотор V8), а также систему полного привода.

  • Концептуально Palladium схож с эксперименталь­ным кроссовером-седаном Mercedes-Benz Vision Maybach Ultimate Luxury 2018 года, оснащённым гибридной силовой установкой мощностью 750 л.с. При этом по длине шести­метровый итальянский внедорожный седан превосходит и стан­дартный Rolls-Royce Phantom (5762 мм), и его длинно­базную версию (5982 мм).

  • Премьерный показ автомобиля состоится в сентябре. Цена и тираж пока не раскрыва­ются.

  • Palladium, как полагает Carscoops, не является стопроцентно ориги­нальной разработкой — вероятно, в его основу ляжет шасси другого авто­мобиля, как и в случае с другими проектами Aznom Automotive.

  • В гамме Aznom уже присутствует необычная модель Atulux — по сути, это пикап Ram с трёх­объёмным кузовом в стиле внедорожного седана и роскошным салоном. Palladium является дальнейшим развитием данного прототипа.

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