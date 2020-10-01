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Итальянцы рассекретят внедорожный «гиперлимузин» уже в октябре

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Дмитрий Елизаров

Компания Aznom Automotive обнародовала дату дебюта уникального проекта Palladium, который должен стать первым в мире внедорожным «гипер­лимузином». Премьера шести­метрового монстра состоится на выставке Milano Monza Open Air Motor Show в Милане — она откроется в последнюю неделю октября.

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  • Ранее были опубликованы эскизы Palladium. Судя по ним, лимузин получит покатый капот, лазерные фары и трёх­мерную радиаторную решётку (похоже, с подсветкой). А сзади — развитый бампер и разно­цветную диодную вставку поперёк крышки багажника. По всей видимости, большая часть салона будет отдана под «пассажир­скую капсулу» для двоих пассажиров.

  • В Aznom заявили, что при разработке кузова Palladium дизайнеры вдохнов­лялись роскошными машинами 30-х годов. В длину Aznom Palladium вытянется на шесть метров, а высота «гипер­лимузина» составит без малого 2 метра. Как уточняет Motor1, габаритами новинка окажется почти идентична новому Ford F-150 с четырёх­дверной кабиной и будет крупнее Rolls-Royce Phantom.

  • «Гиперлимузину» обещана некая особая подвеска, которая позволит успешно пере­двигаться по бездорожью. Ни технических деталей, ни планиру­емого тиража Palladium фирма пока не раскры­вает. По предвари­тельным данным, «гипер­лимузин» снабдят восьми­цилиндровым двигателем мощностью более 670 л.с.

  • Свою версию «внедорожного лимузина» на Пекинском автосалоне пред­ставила премиальная марка Hongqi: и без того пяти­метровый роскошный кроссовер HS7 удлинили ещё на полметра, оставив в пассажир­ской части салона только два кресла.

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