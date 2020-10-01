Итальянцы рассекретят внедорожный «гиперлимузин» уже в октябре

Ранее были опубликованы эскизы Palladium. Судя по ним, лимузин получит покатый капот, лазерные фары и трёх­мерную радиаторную решётку (похоже, с подсветкой). А сзади — развитый бампер и разно­цветную диодную вставку поперёк крышки багажника. По всей видимости, большая часть салона будет отдана под «пассажир­скую капсулу» для двоих пассажиров.

В Aznom заявили, что при разработке кузова Palladium дизайнеры вдохнов­лялись роскошными машинами 30-х годов. В длину Aznom Palladium вытянется на шесть метров, а высота «гипер­лимузина» составит без малого 2 метра. Как уточняет Motor1, габаритами новинка окажется почти идентична новому Ford F-150 с четырёх­дверной кабиной и будет крупнее Rolls-Royce Phantom.

«Гиперлимузину» обещана некая особая подвеска, которая позволит успешно пере­двигаться по бездорожью. Ни технических деталей, ни планиру­емого тиража Palladium фирма пока не раскры­вает. По предвари­тельным данным, «гипер­лимузин» снабдят восьми­цилиндровым двигателем мощностью более 670 л.с.