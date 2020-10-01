Итальянцы рассекретят внедорожный «гиперлимузин» уже в октябре
Дмитрий Елизаров
Компания Aznom Automotive обнародовала дату дебюта уникального проекта Palladium, который должен стать первым в мире внедорожным «гиперлимузином». Премьера шестиметрового монстра состоится на выставке Milano Monza Open Air Motor Show в Милане — она откроется в последнюю неделю октября.
Ранее были опубликованы эскизы Palladium. Судя по ним, лимузин получит покатый капот, лазерные фары и трёхмерную радиаторную решётку (похоже, с подсветкой). А сзади — развитый бампер и разноцветную диодную вставку поперёк крышки багажника. По всей видимости, большая часть салона будет отдана под «пассажирскую капсулу» для двоих пассажиров.
В Aznom заявили, что при разработке кузова Palladium дизайнеры вдохновлялись роскошными машинами
30-хгодов. В длину Aznom Palladium вытянется на шесть метров, а высота «гиперлимузина» составит без малого 2 метра. Как уточняет Motor1, габаритами новинка окажется почти идентична новому Ford F-150с четырёхдверной кабиной и будет крупнее Rolls-Royce Phantom.
«Гиперлимузину» обещана некая особая подвеска, которая позволит успешно передвигаться по бездорожью. Ни технических деталей, ни планируемого тиража Palladium фирма пока не раскрывает. По предварительным данным, «гиперлимузин» снабдят восьмицилиндровым двигателем мощностью более 670 л.с.
Свою версию «внедорожного лимузина» на Пекинском автосалоне представила премиальная марка Hongqi: и без того пятиметровый роскошный кроссовер HS7 удлинили ещё на полметра, оставив в пассажирской части салона только два кресла.