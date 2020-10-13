Внедорожный гиперлимузин Aznom Palladium: появилось изображение интерьера
Дмитрий Елизаров
Итальянская компания Aznom Automotive опубликовала эскизы интерьера большого внедорожного седана Palladium, который сами разработчики именуют «не имеющим аналогов». Роскошный гиперлимузин окажется четырёхместным, но получит сплошной диван сзади вместо раздельных кресел. Премьера состоится в конце октября.
Задние посадочные места, рассчитанные на двух пассажиров, будут иметь общее сиденье, но спинки планируется сделать раздельными; их конфигурацию, включая положение подголовников, можно подгонять индивидуально. Кроме того, разработчики обещают снабдить диван встроенными ящиками, в которых предполагается размещать либо отсеки для хранения мелочей, либо холодильники для напитков и хьюмидоры для сигар.
Утверждается, что подход к отделке интерьера Palladium выведет модель на принципиально новый уровень по сравнению с нынешними премиальными лимузинами. В подробности создатели автомобиля пока не вдаются, отметив лишь, что возможности персонализации салона седана окажутся практически безграничными.
Длина Palladium составит около шести метров, а высота вплотную приблизится к двум метрам — очевидно, во многом
из-заувеличенного по сравнению с легковыми седанами дорожного просвета. Новинка от Aznom должна будет уверенно передвигаться как по асфальту, так и по бездорожью, при этом по габаритам окажется сравнима с Cadillac Escalade или Ford F-150.
Как передаёт Carscoops, ожидается, что Palladium оснастят 5,7-литровым наддувным V8 с отдачей 670–700 л.с.
Дебютирует «внедорожный гиперлимузин» на выставке Milano Monza Open Air Motor Show. Тираж Палладиума будет ограничен всего 10 экземплярами.
Новинку в том же сегменте готовят и в Mercedes-Benz: семейство Maybach может пополниться роскошным седаном с возможностями вседорожника. В Mercedes-Benz называют этот тип транспорта SUL — Sport Utility Limousine.