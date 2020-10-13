Внедорожный гиперлимузин Aznom Palladium: появилось изображение интерьера

Задние посадочные места, рассчитан­ные на двух пассажиров, будут иметь общее сиденье, но спинки плани­руется сделать раздельными; их конфигурацию, включая положение подголов­ников, можно подгонять индивиду­ально. Кроме того, разработ­чики обещают снабдить диван встроен­ными ящиками, в которых предпо­лагается размещать либо отсеки для хранения мелочей, либо холодиль­ники для напитков и хьюмидоры для сигар.

Утверждается, что подход к отделке интерьера Palladium выведет модель на принципи­ально новый уровень по сравне­нию с нынешними преми­альными лимузинами. В подроб­ности создатели авто­мобиля пока не вдаются, отметив лишь, что возмож­ности персонали­зации салона седана окажутся практически безграничными.

Длина Palladium составит около шести метров, а высота вплотную приблизится к двум метрам — очевидно, во многом из-за увели­ченного по сравнению с легковыми седанами дорожного просвета. Новинка от Aznom должна будет уверенно пере­двигаться как по асфальту, так и по бездорожью, при этом по габаритам окажется сравнима с Cadillac Escalade или Ford F-150.

Как передаёт Carscoops, ожидается, что Palladium оснастят 5,7-литровым наддувным V8 с отдачей 670–700 л.с.

Дебютирует «внедорожный гипер­лимузин» на выставке Milano Monza Open Air Motor Show. Тираж Палладиума будет ограничен всего 10 экзем­плярами.