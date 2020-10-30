«Капсулу времени» от АЗЛК продают всего за 150 тысяч рублей
Дмитрий Елизаров
На Авто.ру выставлен на продажу хэтчбек Москвич-2141 выпуска 1991 года. Белая пятидверка с пробегом 16 тысяч километров оценена в 150 000 рублей — это втрое дешевле новой Lada Granta.
Судя по фото, автомобиль находится в неплохом состоянии, что согласуется с заявленным относительно небольшим пробегом. На одной из фотографий можно разглядеть цифры на одометре: 16 627 километров.
По словам продавца, лакокрасочное покрытие у «Москвича» до сих пор заводское, ремонта машина не требует. Почти за 30 лет жизни у автомобиля было только два владельца.
Этот Москвич-2141, находящийся в Москве, оснащён полуторалитровым двигателем мощностью 72 л.с.; очевидно, речь идёт о моторе с обозначением УЗАМ-331.10. Сагрегатирован двигатель с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Производство «Москвича-2141» стартовало на заводе АЗЛК в 1986 году и продолжалось вплоть до остановки конвейера в
2002-м.В 1997 году модель пережила рестайлинг и получила новое имя «Святогор».
В июне на Авто.ру продавалась ещё одна «капсула времени» — ЗАЗ-968МД, появившийся на свет всего за год до окончания производства модели, в 1993 году. Автомобиль был выставлен на продажу в состоянии нового, с пробегом в 2156 км и оценён в 450 000 рублей.