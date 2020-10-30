«Капсулу времени» от АЗЛК продают всего за 150 тысяч рублей

Судя по фото, автомобиль находится в неплохом состоянии, что согласуется с заяв­ленным относи­тельно небольшим пробегом. На одной из фото­графий можно разглядеть цифры на одометре: 16 627 километров.

По словам продавца, лако­красочное покрытие у «Москвича» до сих пор заводское, ремонта машина не требует. Почти за 30 лет жизни у автомо­биля было только два владельца.

Этот Москвич-2141, находящийся в Москве, оснащён полутора­литровым двигателем мощностью 72 л.с.; очевидно, речь идёт о моторе с обозна­чением УЗАМ-331.10. Сагрегати­рован двигатель с пятиступен­чатой механи­ческой коробкой передач.

Производство «Москвича-2141» старто­вало на заводе АЗЛК в 1986 году и продол­жалось вплоть до остановки конвейера в 2002-м. В 1997 году модель пережила рестайлинг и получила новое имя «Святогор».