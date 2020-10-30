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«Капсулу времени» от АЗЛК продают всего за 150 тысяч рублей

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Дмитрий Елизаров

На Авто.ру выставлен на продажу хэтчбек Москвич-2141 выпуска 1991 года. Белая пятидверка с пробегом 16 тысяч километров оценена в 150 000 рублей — это втрое дешевле новой Lada Granta.

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  • Судя по фото, автомобиль находится в неплохом состоянии, что согласуется с заяв­ленным относи­тельно небольшим пробегом. На одной из фото­графий можно разглядеть цифры на одометре: 16 627 километров.

  • По словам продавца, лако­красочное покрытие у «Москвича» до сих пор заводское, ремонта машина не требует. Почти за 30 лет жизни у автомо­биля было только два владельца.

  • Этот Москвич-2141, находящийся в Москве, оснащён полутора­литровым двигателем мощностью 72 л.с.; очевидно, речь идёт о моторе с обозна­чением УЗАМ-331.10. Сагрегати­рован двигатель с пятиступен­чатой механи­ческой коробкой передач.

  • Производство «Москвича-2141» старто­вало на заводе АЗЛК в 1986 году и продол­жалось вплоть до остановки конвейера в 2002-м. В 1997 году модель пережила рестайлинг и получила новое имя «Святогор».

  • В июне на Авто.ру продавалась ещё одна «капсула времени» — ЗАЗ-968МД, появив­шийся на свет всего за год до окончания производ­ства модели, в 1993 году. Авто­мобиль был выставлен на продажу в состоянии нового, с пробегом в 2156 км и оценён в 450 000 рублей.

Скучаете по таким «Москвичам»?

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