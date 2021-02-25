На сайте завода АЗЛК, которого больше нет, всё ещё вывешены цены на «Москвичи» 2001 года

В прайс-листе 20-летней давности присутствуют, к примеру, различные моди­фикации «Святогора» с двигателями ВАЗ, УЗАМ и Renault, несколько версий модели «Юрий Долгорукий» и даже полноприводные варианты «Князя Влади­мира» и «Ивана Калиты». Последняя пред­ставляет собой самую дорогую позицию в прайсе: эксклюзивная удлинённая модель с приводом на все колёса и двухлитровым мотором Renault стоила в 2001 году 574 400 рублей.

При этом за Москвич-2141 «Святогор» с 1,6-литровым тольяттинским двигателем завод просил всего 121 100 рублей, а замена мотора на французский привела бы к увеличению цены до 158 200 рублей. Двух- и четырёх­местные пикапы Москвич-2335 стоили тогда от 118 900 до 174 900 рублей, а «Юрий Долгорукий» оценивался в суммы от 144 000 до 183 300 рублей.

При этом за подавляющее большинство оборудо­вания, повышающего комфорт автомобиля, приходилось платить отдельно. Гидро­усилитель руля завод стоил 21 498 рублей, кондиционер — 50 326 рублей, за литые диски «Криста» просили 5863 рубля, а установка электропакета (зеркала, стекло­подъёмники и электроблокировка дверных замков) увеличивала цену на 12 441 рубль.

Помимо прочего, завод предлагал оснащение автомо­билей различными видами автомагнитол (от 5239 до 9944 рублей) и даже видео­системой Clarion — она стоила 335 369 рублей, то есть более чем вдвое дороже самого «Святогора».

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