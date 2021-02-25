В мире стали покупать больше новых автомобилей

На сайте завода АЗЛК, которого больше нет, всё ещё вывешены цены на «Москвичи» 2001 года

Новости

Дмитрий Елизаров

Московский завод АЗЛК был окончательно ликвиди­рован в 2010 году, через восемь лет после банкротства. Однако официаль­ного сайта предприятия ликвидация не коснулась: на нём всё ещё можно почитать новости начала XXI века и узнать цены на продукцию завода по состоянию на сентябрь 2001 года.

  • В прайс-листе 20-летней давности присутствуют, к примеру, различные моди­фикации «Святогора» с двигателями ВАЗ, УЗАМ и Renault, несколько версий модели «Юрий Долгорукий» и даже полноприводные варианты «Князя Влади­мира» и «Ивана Калиты». Последняя пред­ставляет собой самую дорогую позицию в прайсе: эксклюзивная удлинённая модель с приводом на все колёса и двухлитровым мотором Renault стоила в 2001 году 574 400 рублей.

  • При этом за Москвич-2141 «Святогор» с 1,6-литровым тольяттинским двигателем завод просил всего 121 100 рублей, а замена мотора на французский привела бы к увеличению цены до 158 200 рублей. Двух- и четырёх­местные пикапы Москвич-2335 стоили тогда от 118 900 до 174 900 рублей, а «Юрий Долгорукий» оценивался в суммы от 144 000 до 183 300 рублей.

  • При этом за подавляющее большинство оборудо­вания, повышающего комфорт автомобиля, приходилось платить отдельно. Гидро­усилитель руля завод стоил 21 498 рублей, кондиционер — 50 326 рублей, за литые диски «Криста» просили 5863 рубля, а установка электропакета (зеркала, стекло­подъёмники и электроблокировка дверных замков) увеличивала цену на 12 441 рубль.

  • Помимо прочего, завод предлагал оснащение автомо­билей различными видами автомагнитол (от 5239 до 9944 рублей) и даже видео­системой Clarion — она стоила 335 369 рублей, то есть более чем вдвое дороже самого «Святогора».

  • Домен azlk.ru сейчас принадлежит некоей фирме DEFI Ltd, и если сайт не будет удалён принудительно, просуществует до февраля 2022 года: до этого момента, согласно whois-сервисам, использо­вание домена оплачено.

  • Один из экземпляров четырёхдверного пикапа Москвич-2141 появлялся в продаже на Авто.ру в декабре прошлого года. За редкую модель с пробегом чуть менее сотни тысяч километров просили 900 тысяч рублей. Сейчас автомобиль уже продан.

Как будто на машине времени прокатились, верно?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение