На сайте завода АЗЛК, которого больше нет, всё ещё вывешены цены на «Москвичи» 2001 года
Дмитрий Елизаров
Московский завод АЗЛК был окончательно ликвидирован в 2010 году, через восемь лет после банкротства. Однако официального сайта предприятия ликвидация не коснулась: на нём всё ещё можно почитать новости начала XXI века и узнать цены на продукцию завода по состоянию на сентябрь 2001 года.
В прайс-листе 20-летней давности присутствуют, к примеру, различные модификации «Святогора» с двигателями ВАЗ, УЗАМ и Renault, несколько версий модели «Юрий Долгорукий» и даже полноприводные варианты «Князя Владимира» и «Ивана Калиты». Последняя представляет собой самую дорогую позицию в прайсе: эксклюзивная удлинённая модель с приводом на все колёса и двухлитровым мотором Renault стоила в 2001 году 574 400 рублей.
При этом за Москвич-2141 «Святогор» с 1,6-литровым тольяттинским двигателем завод просил всего 121 100 рублей, а замена мотора на французский привела бы к увеличению цены до 158 200 рублей. Двух- и четырёхместные пикапы Москвич-2335 стоили тогда от 118 900 до 174 900 рублей, а «Юрий Долгорукий» оценивался в суммы от 144 000 до 183 300 рублей.
При этом за подавляющее большинство оборудования, повышающего комфорт автомобиля, приходилось платить отдельно. Гидроусилитель руля завод стоил 21 498 рублей, кондиционер — 50 326 рублей, за литые диски «Криста» просили 5863 рубля, а установка электропакета (зеркала, стеклоподъёмники и электроблокировка дверных замков) увеличивала цену на 12 441 рубль.
Помимо прочего, завод предлагал оснащение автомобилей различными видами автомагнитол (от 5239 до 9944 рублей) и даже видеосистемой Clarion — она стоила 335 369 рублей, то есть более чем вдвое дороже самого «Святогора».
Домен azlk.ru сейчас принадлежит некоей фирме DEFI Ltd, и если сайт не будет удалён принудительно, просуществует до февраля 2022 года: до этого момента, согласно whois-сервисам, использование домена оплачено.
Один из экземпляров четырёхдверного пикапа Москвич-2141 появлялся в продаже на Авто.ру в декабре прошлого года. За редкую модель с пробегом чуть менее сотни тысяч километров просили 900 тысяч рублей. Сейчас автомобиль уже продан.