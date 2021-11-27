Ажиотаж вокруг УАЗов в США, реальные истории покупки машины в 2021 году и кое-что ещё

Как российский УАЗ Патриот попал в США, что делать, если страховая не хочет чинить машину, маленький кроссовер Chevrolet против конкурентов и другие события из мира автомобилей.
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Компания Bremach, которая намерена продавать в США русские внедорожники, в первые сутки собрала предзаказов на 3,8 миллиона долларов. Рассказываем, как это стало возможным и какие машины предложат американцам.
2021 год запомнится покупателям безумным ростом реальных цен — купить машину по прайс-листу практически невозможно, а дилерские наценки могут достигать половины стоимости автомобиля. Мы попросили рассказать читателей о личном опыте покупки новой машины, и они с удовольствием это сделали!
На Авто.ру появилось объявление о продаже военного Dodge WC‑51. Автомобиль, пребывающий в музейном состоянии, оценён в 7,5 миллиона рублей.
Вместо ремонта за счёт страховщика вы получили выплату, которой не хватает для восстановления машины? Рассказываем, как действовать дальше и что важно знать.
Если вы ещё не поучаствовали в нашем опросе про зимние шины, то это ещё можно сделать! Надо лишь отметить близкие вам пункты в опросе — это займёт всего пару минут.
Приобретение дорогостоящего полиса добровольного автострахования можно сделать менее затратным. Как именно и чем для этого придётся пожертвовать? Рассказываем!
Этот автомобилист не пожалел собственный автомобиль и подставил его, чтобы остановить потерявший управление Volkswagen.
22 ноября 1941 года открылось движение по «Дороге жизни», благодаря которой Ленинград выдержал блокаду. Мы вспомнили важные цифры и факты об этой трассе.
Новый Chevrolet Trailblazer — необычная для России премьера. И в соперники для Chevrolet мы выбрали кроссоверы, которые тоже числятся новинками: Volkswagen Taos и Opel Crossland. Кто же лучший?