Ажиотаж вокруг УАЗов в США, реальные истории покупки машины в 2021 году и кое-что ещё

Как российский УАЗ Патриот попал в США, что делать, если страховая не хочет чинить машину, маленький кроссовер Chevrolet против конкурентов и другие события из мира автомобилей.

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