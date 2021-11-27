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В России продают гоночный Porsche 2016 года, на котором вообще не ездили

Ажиотаж вокруг УАЗов в США, реальные истории покупки машины в 2021 году и кое-что ещё

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Редакция Авто.ру

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Как российский УАЗ Патриот попал в США, что делать, если страховая не хочет чинить машину, маленький кроссовер Chevrolet против конкурентов и другие события из мира автомобилей.

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