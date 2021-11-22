Ажиотаж на УАЗы в США, две новые Шкоды для России и как Toyota Camry стала великой. Главное за день

Пожалуй, в мире больше нет машин, которые вызывают такую же противоречивую гамму эмоций, как Toyota Camry. Одни любят седан за надёжность и комфорт, а второе любят его ненавидеть за банальный дизайн и аморфную управляемость. Какой из лагерей прав — решим в другой раз. А сегодня рассказываем о том, как Камри стала одним из важнейших седанов планеты.

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И если вы из тех, кто с уважением относится к Toyota Camry и раздумывает над тем, чтобы купить такой седан себе, то для начала почитайте новый материал рубрики «Дневник трат». В нём мы подробно рассказываем о том, во сколько обойдётся владение четырёхдверкой предыдущего поколения в первый год.