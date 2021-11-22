Ажиотаж на УАЗы в США, две новые Шкоды для России и как Toyota Camry стала великой. Главное за день

Добрый вечер! Сотни владельцев Tesla не смогли открыть свои автомобили из-за сбоя в мобильном приложении. В Ford решили уколоть компанию Илона Маска и напомнили, что на их машинах такое невозможно из-за... кодовых замков из 1990-х! А в нашем дайджесте — только свежее, актуальное и ничего из 1990-х.
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Главное: Skoda рассказала о новинках для России в 2022 году
Чешский автопроизводитель анонсировал сразу две свежие модели для российского рынка. Речь идёт об обновлённых кроссоверах Karoq и Kodiaq. При этом первый пока ещё не представлен, а заказы на второй начали принимать в нашей стране ещё в сентябре.
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А вот и они — самые яркие и интересные автомобили, которые появились в продаже на Авто.ру за последние семь дней. Среди них — советский ЗиЛ, собранный уже в России, очень милый и очень маленький Fiat, 24-летний Cadillac, так и не познакомившийся с реагентами, и ещё несколько машин, которые вряд ли оставят вас равнодушными.
Немного важных новостей
- УАЗ Патриот появился в США и вызвал ажиотаж.
- АвтоВАЗ перестал принимать заказы на несколько моделей.
- Фотошпионы сфотографировали салон новой BMW 5 серии.
- В Сочи продают 61-летний Мерседес с мизерным пробегом.
Почитать перед сном
Пожалуй, в мире больше нет машин, которые вызывают такую же противоречивую гамму эмоций, как Toyota Camry. Одни любят седан за надёжность и комфорт, а второе любят его ненавидеть за банальный дизайн и аморфную управляемость. Какой из лагерей прав — решим в другой раз. А сегодня рассказываем о том, как Камри стала одним из важнейших седанов планеты.
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И если вы из тех, кто с уважением относится к Toyota Camry и раздумывает над тем, чтобы купить такой седан себе, то для начала почитайте новый материал рубрики «Дневник трат». В нём мы подробно рассказываем о том, во сколько обойдётся владение четырёхдверкой предыдущего поколения в первый год.
Кстати!
Посмотрите, как мотоциклист Том Паже прыгнул со 135-метровой скалы с мотоциклом и... парашютом !