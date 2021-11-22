Оставить коммент

Дизтопливо в Москве стало дороже бензина АИ-95

Ажиотаж на УАЗы в США, две новые Шкоды для России и как Toyota Camry стала великой. Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

Комменты

Добрый вечер! Сотни владельцев Tesla не смогли открыть свои автомобили из-за сбоя в мобильном приложении. В Ford решили уколоть компанию Илона Маска и напомнили, что на их машинах такое невозможно из-за... кодовых замков из 1990-х! А в нашем дайджесте — только свежее, актуальное и ничего из 1990-х.

Чтобы получать всё самое важное и интересное каждый день, нужно просто оставить нам свою почту с помощью формы под этим предложением.
Получайте новые интересные статьи на почту
Подписываясь, я соглашаюсь на получение новостных/рекламных сообщений на условиях Пользовательского соглашения

Главное: Skoda рассказала о новинках для России в 2022 году

Чешский автопроизводитель анонсировал сразу две свежие модели для российского рынка. Речь идёт об обновлённых кроссоверах Karoq и Kodiaq. При этом первый пока ещё не представлен, а заказы на второй начали принимать в нашей стране ещё в сентябре.

Лучшие объявления недели

А вот и они — самые яркие и интересные автомобили, которые появились в продаже на Авто.ру за последние семь дней. Среди них — советский ЗиЛ, собранный уже в России, очень милый и очень маленький Fiat, 24-летний Cadillac, так и не познакомившийся с реагентами, и ещё несколько машин, которые вряд ли оставят вас равнодушными.

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Пожалуй, в мире больше нет машин, которые вызывают такую же противоречивую гамму эмоций, как Toyota Camry. Одни любят седан за надёжность и комфорт, а второе любят его ненавидеть за банальный дизайн и аморфную управляемость. Какой из лагерей прав — решим в другой раз. А сегодня рассказываем о том, как Камри стала одним из важнейших седанов планеты.

***

И если вы из тех, кто с уважением относится к Toyota Camry и раздумывает над тем, чтобы купить такой седан себе, то для начала почитайте новый материал рубрики «Дневник трат». В нём мы подробно рассказываем о том, во сколько обойдётся владение четырёхдверкой предыдущего поколения в первый год.

Кстати!

Посмотрите, как мотоциклист Том Паже прыгнул со 135-метровой скалы с мотоциклом и... парашютом !

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я