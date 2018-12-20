В McLaren построили особый гиперкар P1 GTR в честь Айртона Сенны. И он чертовски красив

Британская фирма McLaren представила эксклюзивную версию гиперкара P1 GTR, приуроченную к 30-летию первого чемпионского титула Айртона Сенны в Формуле-1. Автомобиль построен по заказу частного клиента.

У машины – красно-белая историческая ливрея: именно в такие цвета был окрашен формульный болид команды McLaren, MP4/4, на котором Сенна выиграл чемпионат 1988 года. На бортах изображен баркод, который заменил логотипы сигаретного бренда Marlboro в сезоне 1990 года, после введения запрета на рекламу табачных изделий. Работа с экстерьером заняла у мастеров MSO 800 часов.

Аэродинамика кузова доработана – максимальная прижимная сила выросла с 600 до 800 килограммов, а моторный отсек укрыт тепловым щитом из 24-каратного золота, как на культовом McLaren F1. Владелец уверяет, что отдача двигателя увеличена, но не уточняет, на сколько.

