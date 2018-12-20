В McLaren построили особый гиперкар P1 GTR в честь Айртона Сенны. И он чертовски красив
Британская фирма McLaren представила эксклюзивную версию гиперкара P1 GTR, приуроченную к 30-летию первого чемпионского титула Айртона Сенны в Формуле-1. Автомобиль построен по заказу частного клиента.
У машины – красно-белая историческая ливрея: именно в такие цвета был окрашен формульный болид команды McLaren, MP4/4, на котором Сенна выиграл чемпионат 1988 года. На бортах изображен баркод, который заменил логотипы сигаретного бренда Marlboro в сезоне 1990 года, после введения запрета на рекламу табачных изделий. Работа с экстерьером заняла у мастеров MSO 800 часов.
Аэродинамика кузова доработана – максимальная прижимная сила выросла с 600 до 800 килограммов, а моторный отсек укрыт тепловым щитом из 24-каратного золота, как на культовом McLaren F1. Владелец уверяет, что отдача двигателя увеличена, но не уточняет, на сколько.
В салоне – рулевое колесо, обшитое алькантарой и со строчкой, полностью идентичной той, которая использовалась на рулевом колесе гоночного MP4/4. Стандартные сиденья P1 GTR заменили на более легкие, от гиперкара Senna.
Машина получила неофициальное название Beco – так называли Айртона Сенну в кругу друзей и родных. Стоимость автомобиля не раскрывается.
Айртон Сенна – трехкратный чемпион Формулы-1 и один из величайших гонщиков в истории. Все свои титулы он завоевал, выступая за команду McLaren.
Трековый гиперкар McLaren P1 GTR в базовой версии оснащается гибридной силовой установкой с 3,8-литровым V8 и электромотором. Её суммарная мощность – 1000 л.с.. Разгон до сотни занимает 2,5 секунды.