Водитель попытался скрыть запах алкоголя, побрызгав в рот дезодорантом

Полиция Южной Каролины арестовала пьяного водителя, который попытался скрыть своё опьянение при помощи дезодоранта Axe: он просто распылил его себе в рот, чтобы замаскировать характерный запах.

49-летний Эфрен Менсия Рамирес привлёк внимание полиции тем, что ехал с превышением скорости и вилял из полосы в полосу. Подходя к машине, офицер обратил внимание, что водитель держит что-то около рта. Приблизившись, полисмен обнаружил, что Рамирес распыляет в рот дезодорант Axe, чтобы скрыть запах алкоголя.

Но дезодорант не помог: в машине обнаружилась куча пустых пивных бутылок, а медицинские тесты затем показали, что уровень алкоголя в крови водителя вдвое превышал норму. Рамиреса арестовали за вождение в нетрезвом виде. К тому же у него не оказалось водительского удостоверения и страховки на машину.