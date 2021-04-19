BMW M3 и M4 получили полный привод и стали на 0,4 секунды динамичнее

Система полного привода будет предлагаться только для самых мощных модификаций седана и купе под названием Competition. Они оснащаются трёхлитровой наддувной «шестёркой» с отдачей в 510 л.с. и 650 Нм в паре с восьмиступен­чатым «автоматом». Полно­приводные M3 и M4 способны ускориться до 100 км/ч за 3,5 секунды. Седан и купе с задним приводом проделы­вают это за 3,9 секунды, а самая быстрая версия Porsche 911 из «не-Turbo» линейки — за 3,6 секунды.

Для интеграции системы полного привода инженерам BMW пришлось модифи­цировать передние подвески обеих моделей. Кроме того, специально для новых M3 и M4 разработаны карданные валы, пере­настроено рулевое управление и заново откалибро­ваны системы стабилизации.

Система полного привода базируется на многодисковой муфте с электронным управлением и активным дифферен­циалом. На M3 и M4 она получила три режима работы — стандартный, спортивный (на задние колёса передаётся большее количество тяги, возможны управляемые заносы) и задне­приводный с полным отключе­нием передней оси и системы стабили­зации. Опционально предложат систему трекшн-контроля с десятиступенчатой регулировкой.

В продаже новинки появятся летом нынешнего года. Кроме того, в 2021-м компания BMW планирует представить ещё и версию M4 с открытым верхом, а позже на рынок выйдет и M3 в кузове универсал.