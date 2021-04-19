BMW M3 и M4 получили полный привод и стали на 0,4 секунды динамичнее
Дмитрий Елизаров
Компания BMW начала оснащать седан M3 и купе M4 системой полного привода М с активным дифференциалом. Трёхрежимная система заставила инженеров переработать переднюю подвеску спорткаров, но в итоге седан и купе стали сразу на 0,4 секунды динамичнее в разгоне до сотни.
Система полного привода будет предлагаться только для самых мощных модификаций седана и купе под названием Competition. Они оснащаются трёхлитровой наддувной «шестёркой» с отдачей в 510 л.с. и 650 Нм в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Полноприводные M3 и M4 способны ускориться до
100 км/чза 3,5 секунды. Седан и купе с задним приводом проделывают это за 3,9 секунды, а самая быстрая версия Porsche 911 из «не-Turbo» линейки — за 3,6 секунды.
Для интеграции системы полного привода инженерам BMW пришлось модифицировать передние подвески обеих моделей. Кроме того, специально для новых M3 и M4 разработаны карданные валы, перенастроено рулевое управление и заново откалиброваны системы стабилизации.
Система полного привода базируется на многодисковой муфте с электронным управлением и активным дифференциалом. На M3 и M4 она получила три режима работы — стандартный, спортивный (на задние колёса передаётся большее количество тяги, возможны управляемые заносы) и заднеприводный с полным отключением передней оси и системы стабилизации. Опционально предложат систему трекшн-контроля с десятиступенчатой регулировкой.
В продаже новинки появятся летом нынешнего года. Кроме того, в
2021-мкомпания BMW планирует представить ещё и версию M4 с открытым верхом, а позже на рынок выйдет и M3 в кузове универсал.
Российские цены пока объявлены только для купе BMW M4. В сентябре прошлого года спорткар продавался по цене от
6 900 000рублей за моноприводную версию Competition с «автоматом», сейчас купе подорожало до 7 390 000рублей.