Российскому кроссоверу Chery Tiggo 8 Pro пообещали полный привод

С каким именно двигателем будет работать система полного привода на Tiggo 8 Pro, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что на домашнем рынке систему получит моди­фикация кроссовера, оснащённая 254-сильной версией двух­литровой «турбо­четвёрки». Однако в России у Tiggo 8 Pro такого двигателя нет. Таким образом, либо кроссоверу для нашей страны расширят моторную гамму, либо адаптируют систему полного привода для других двигателей.

На нашем рынке кроссовер планируется оснащать двумя вариантами силовых агрегатов. Самый мощный позаим­ствуют у Cheryexeed TXL — это 1,6-литровый турбо­мотор, развивающий 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Вместе с ним Tiggo 8 Pro получит семиступен­чатый «робот» Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. Второй двигатель при объёме в 2,0 литра развивает 170 л.с. и 250 Нм и агрегати­руется с вариатором.