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Российскому кроссоверу Chery Tiggo 8 Pro пообещали полный привод

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Дмитрий Елизаров

Полноприводная версия флагманского кроссовера марки Chery в России появится в продаже ближе к концу 2021 года. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на источники в руко­водстве компании. Вседорожник с приводом только на одну ось выйдет на рынок уже 18 марта.

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  • С каким именно двигателем будет работать система полного привода на Tiggo 8 Pro, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что на домашнем рынке систему получит моди­фикация кроссовера, оснащённая 254-сильной версией двух­литровой «турбо­четвёрки». Однако в России у Tiggo 8 Pro такого двигателя нет. Таким образом, либо кроссоверу для нашей страны расширят моторную гамму, либо адаптируют систему полного привода для других двигателей.

  • На нашем рынке кроссовер планируется оснащать двумя вариантами силовых агрегатов. Самый мощный позаим­ствуют у Cheryexeed TXL — это 1,6-литровый турбо­мотор, развивающий 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Вместе с ним Tiggo 8 Pro получит семиступен­чатый «робот» Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. Второй двигатель при объёме в 2,0 литра развивает 170 л.с. и 250 Нм и агрегати­руется с вариатором.

  • В продаже переднеприводный вседорожник появится 18 марта, но цены на новинку пока не названы. Ожидается, что Tiggo 8 Pro окажется всё же доступнее флагманской модели Cheryexeed, цены на которую стартуют с 2 249 900 рублей.

Нужен кроссоверу полный привод, как считаете?

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