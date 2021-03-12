Российскому кроссоверу Chery Tiggo 8 Pro пообещали полный привод
Дмитрий Елизаров
Полноприводная версия флагманского кроссовера марки Chery в России появится в продаже ближе к концу 2021 года. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на источники в руководстве компании. Вседорожник с приводом только на одну ось выйдет на рынок уже 18 марта.
С каким именно двигателем будет работать система полного привода на Tiggo 8 Pro, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что на домашнем рынке систему получит модификация кроссовера, оснащённая 254-сильной версией двухлитровой «турбочетвёрки». Однако в России у Tiggo 8 Pro такого двигателя нет. Таким образом, либо кроссоверу для нашей страны расширят моторную гамму, либо адаптируют систему полного привода для других двигателей.
На нашем рынке кроссовер планируется оснащать двумя вариантами силовых агрегатов. Самый мощный позаимствуют у Cheryexeed TXL — это 1,6-литровый турбомотор, развивающий 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Вместе с ним Tiggo 8 Pro получит семиступенчатый «робот» Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. Второй двигатель при объёме в 2,0 литра развивает 170 л.с. и 250 Нм и агрегатируется с вариатором.
В продаже переднеприводный вседорожник появится 18 марта, но цены на новинку пока не названы. Ожидается, что Tiggo 8 Pro окажется всё же доступнее флагманской модели Cheryexeed, цены на которую стартуют с
2 249 900рублей.