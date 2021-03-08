Битва полноприводных купе: на прямой сразились GT-R Nismo, R8 Performance и 911 Turbo S

Двухдверки обладают одинаковым типом привода, однако почти во всём остальном заметно отличаются. Так, у Audi атмосферный 5,2-литровый V10 мощностью 620 сил (580 Нм) в паре с семиступен­чатым «роботом». Она легче других (1595 кило­граммов) и дешевле: в Велико­британии R8 Performance обойдётся минимум в 144 тысячи фунтов с небольшим (14,8 миллиона рублей).

Nissan GT-R Nismo оснащается 600-сильным (652 Нм) V6 с двумя турбинами и шестиступен­чатым «роботом». Он тяжелее и дороже соперников: масса составляет 1725 кило­граммов, а ценник в Велико­британии превышает 180 тысяч фунтов (18,5 миллиона рублей).

Porsche 911 Turbo S с оппозитной турбированной «шестёркой» развивает 650 л.с. (800 Нм). Двигатель соединён с восьмиступен­чатой роботи­зированной коробкой передач, масса спорткара равна 1650 кило­граммам, а цена — без малого 156 тысячам фунтов (16 миллионов рублей; в России цены начинаются с 17 миллионов).