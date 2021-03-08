Битва полноприводных купе: на прямой сразились GT-R Nismo, R8 Performance и 911 Turbo S
Михаил Кондратьев
YouTube-канал британского портала carwow провёл сравнение трёх полноприводных купе. В дрэге на 402 метра, ускорении с хода и торможении до полной остановки сразились Audi R8 в модификации Performance, Nissan
Двухдверки обладают одинаковым типом привода, однако почти во всём остальном заметно отличаются. Так, у Audi атмосферный 5,2-литровый V10 мощностью 620 сил (580 Нм) в паре с семиступенчатым «роботом». Она легче других (1595 килограммов) и дешевле: в Великобритании R8 Performance обойдётся минимум в 144 тысячи фунтов с небольшим (14,8 миллиона рублей).
Nissan GT-R Nismo оснащается 600-сильным (652 Нм) V6 с двумя турбинами и шестиступенчатым «роботом». Он тяжелее и дороже соперников: масса составляет 1725 килограммов, а ценник в Великобритании превышает 180 тысяч фунтов (18,5 миллиона рублей).
Porsche 911 Turbo S с оппозитной турбированной «шестёркой» развивает 650 л.с. (800 Нм). Двигатель соединён с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач, масса спорткара равна 1650 килограммам, а цена — без малого 156 тысячам фунтов (16 миллионов рублей; в России цены начинаются с 17 миллионов).
Ранее в текущем году на канале проводились сравнения, например, Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E 63 S, а также Porsche 911 Turbo S и самого мощного серийного масл-кара в недавнем прошлом Dodge Challenger Demon.