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Битва полноприводных купе: на прямой сразились GT-R Nismo, R8 Performance и 911 Turbo S

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Михаил Кондратьев

YouTube-канал британского портала carwow провёл сравнение трёх полно­приводных купе. В дрэге на 402 метра, ускорении с хода и торможении до полной остановки сразились Audi R8 в моди­фикации Performance, Nissan GT-R в Nismo-версии и Porsche 911 в варианте Turbo S.

  • Двухдверки обладают одинаковым типом привода, однако почти во всём остальном заметно отличаются. Так, у Audi атмосферный 5,2-литровый V10 мощностью 620 сил (580 Нм) в паре с семиступен­чатым «роботом». Она легче других (1595 кило­граммов) и дешевле: в Велико­британии R8 Performance обойдётся минимум в 144 тысячи фунтов с небольшим (14,8 миллиона рублей).

  • Nissan GT-R Nismo оснащается 600-сильным (652 Нм) V6 с двумя турбинами и шестиступен­чатым «роботом». Он тяжелее и дороже соперников: масса составляет 1725 кило­граммов, а ценник в Велико­британии превышает 180 тысяч фунтов (18,5 миллиона рублей).

  • Porsche 911 Turbo S с оппозитной турбированной «шестёркой» развивает 650 л.с. (800 Нм). Двигатель соединён с восьмиступен­чатой роботи­зированной коробкой передач, масса спорткара равна 1650 кило­граммам, а цена — без малого 156 тысячам фунтов (16 миллионов рублей; в России цены начинаются с 17 миллионов).

  • Ранее в текущем году на канале проводились сравнения, например, Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E 63 S, а также Porsche 911 Turbo S и самого мощного серийного масл-кара в недавнем прошлом Dodge Challenger Demon.

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