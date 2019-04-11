Посмотрите на автомобильный ключ за 500 тысяч евро
Николай Андреев
Компания Awain, занимающаяся созданием автомобильных ключей из драгоценных материалов, представила самую дорогую версию ключа под названием Phantom. Он стоит 500 000 евро (36,3 миллиона рублей).
Рекордная стоимость автомобильного ключа обусловлена материалами, которые пошли на его изготовление. Это 175 граммов 18-каратного золота и бриллианты общим весом 34,5 карат. Phantom создадут в единственном экземпляре: в компании Awain хотят, чтобы он был уникальным.
В линейке Awain есть и более простые ключи. Например, версия Serenity украшена бриллиантами на 20 карат – и стоит 89 000 евро (6,46 миллиона рублей). За «бюджетный» Quantum с алмазами на 3,6 карата просят «всего лишь» 49 000 евро (3,56 миллиона рублей). Эти ключи тоже выполнены из 175-граммового куска золота, но они более массовые – выпустят по 20 штук каждой модели.
Заказчики могут выбрать материал для отделки центральной части брелка – дерево или кожу нескольких цветов. Процесс создания, от начальной разработки дизайна до финальной сборки вручную, занимает от 100 до 300 часов. При этом ключ полностью сохраняет свою функциональность.
В Awain отмечают, что работают только с владельцами автомобилей марок Aston Martin, Bugatti, Bentley, Maserati, Mercedes-Benz, Lamborghini, McLaren, Maybach, Rolls-Royce и Porsche.
Awain - Making Of from Visual Works on Vimeo.