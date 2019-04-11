Посмотрите на автомобильный ключ за 500 тысяч евро

Рекордная стоимость автомобильного ключа обусловлена материалами, которые пошли на его изготовление. Это 175 граммов 18-каратного золота и бриллианты общим весом 34,5 карат. Phantom создадут в единственном экземпляре: в компании Awain хотят, чтобы он был уникальным.

В линейке Awain есть и более простые ключи. Например, версия Serenity украшена бриллиантами на 20 карат – и стоит 89 000 евро (6,46 миллиона рублей). За «бюджетный» Quantum с алмазами на 3,6 карата просят «всего лишь» 49 000 евро (3,56 миллиона рублей). Эти ключи тоже выполнены из 175-граммового куска золота, но они более массовые – выпустят по 20 штук каждой модели.