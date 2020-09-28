Посмотрите, как фантастический концепт Mercedes-Benz «дышит» 33 закрылками
Дмитрий Елизаров
Телеведущему из Дании Феликсу Смиту довелось лично убедиться в том, что представленный в январе Mercedes-Benz Vision AVTR — не статичный макет, а полнофункциональный прототип. Оказалось, что концепт не только подстраивается под своих пассажиров, но и умеет ездить боком.
В опубликованном производителем видео можно увидеть, как работает, к примеру, центральный контроллер, который отвечает за управление движением — руля Vision AVTR лишён.
Полноуправляемое шасси позволяет поворачивать все четыре шарообразных колеса прототипа в одном направлении и, соответственно, даёт возможность Vision AVTR двигаться по диагонали.
Учитывая, что контроллер расположен на центральном тоннеле, управлять концептом могут оба пассажира. Кроме того, контроллер умеет ощущать пульс одного из сидящих в креслах и транслировать аналогичную пульсацию на соседнее сиденье — оно будет вибрировать в такт.
Контроль за дополнительными функциями осуществляется через систему голосового управления и распознавание жестов. При этом AVTR способен проецировать символы и пиктограммы прямо на ладони пассажиров: для этого достаточно поднять руку. В ролике также продемонстрировано, как концепт «дышит» при помощи 33 закрылков, расположенных в задней части.
Mercedes-Benz Vision AVTR дебютировал в начале года на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. Основной целью концепта была заявлена демонстрация единения человека и транспортного средства с окружающей средой. AVTR оснастили электрической силовой установкой на 476 л.с. и 110-киловаттными аккумуляторами, которые полностью подходят для вторичной переработки. Запас хода концепта — 700 километров.