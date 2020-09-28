Посмотрите, как фантастический концепт Mercedes-Benz «дышит» 33 закрылками

В опубликованном производи­телем видео можно увидеть, как работает, к примеру, центральный контрол­лер, который отвечает за управ­ление движением — руля Vision AVTR лишён.

Полноуправляемое шасси позволяет повора­чивать все четыре шаро­образных колеса прототипа в одном направ­лении и, соответ­ственно, даёт возмож­ность Vision AVTR двигаться по диагонали.

Учитывая, что контроллер расположен на центральном тоннеле, управлять концептом могут оба пассажира. Кроме того, контроллер умеет ощущать пульс одного из сидящих в креслах и транслировать аналогичную пульсацию на соседнее сиденье — оно будет вибрировать в такт.

Контроль за допол­нительными функциями осуществ­ляется через систему голосового управ­ления и распозна­вание жестов. При этом AVTR способен проеци­ровать символы и пикто­граммы прямо на ладони пассажиров: для этого достаточно поднять руку. В ролике также продемон­стрировано, как концепт «дышит» при помощи 33 закрылков, располо­женных в задней части.