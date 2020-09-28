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Посмотрите, как фантастический концепт Mercedes-Benz «дышит» 33 закрылками

Новости

Дмитрий Елизаров

Телеведущему из Дании Феликсу Смиту довелось лично убедиться в том, что представ­ленный в январе Mercedes-Benz Vision AVTR — не статичный макет, а полно­функци­ональный прототип. Оказалось, что концепт не только подстраива­ется под своих пассажиров, но и умеет ездить боком.

  • В опубликованном производи­телем видео можно увидеть, как работает, к примеру, центральный контрол­лер, который отвечает за управ­ление движением — руля Vision AVTR лишён.

  • Полноуправляемое шасси позволяет повора­чивать все четыре шаро­образных колеса прототипа в одном направ­лении и, соответ­ственно, даёт возмож­ность Vision AVTR двигаться по диагонали.

  • Учитывая, что контроллер расположен на центральном тоннеле, управлять концептом могут оба пассажира. Кроме того, контроллер умеет ощущать пульс одного из сидящих в креслах и транслировать аналогичную пульсацию на соседнее сиденье — оно будет вибрировать в такт.

  • Контроль за допол­нительными функциями осуществ­ляется через систему голосового управ­ления и распозна­вание жестов. При этом AVTR способен проеци­ровать символы и пикто­граммы прямо на ладони пассажиров: для этого достаточно поднять руку. В ролике также продемон­стрировано, как концепт «дышит» при помощи 33 закрылков, располо­женных в задней части.

  • Mercedes-Benz Vision AVTR дебютировал в начале года на выставке потребитель­ской электроники в Лас-Вегасе. Основной целью концепта была заявлена демонстрация единения человека и транс­портного средства с окружающей средой. AVTR оснастили электриче­ской силовой установкой на 476 л.с. и 110-кило­ваттными аккуму­ляторами, которые полностью подходят для вторичной переработки. Запас хода концепта — 700 километров.

Хотели бы видеть «живой» электрокар на дорогах?

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