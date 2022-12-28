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Главные новинки 2022 года в России: пора выбрать самую-самую
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Дмитрий Елизаров
Завершён первый этап большого голосования за «Параллельную новинку 2022 года»: свой вердикт вынесли известные российские автоблогеры и журналисты. В голосовании приняли участие 29 экспертов. Главный выбор из 11 номинантов на титул предстоит сделать читателям Авто.ру — основное голосование ещё продолжается.
|Модель
|Количество голосов
|Voyah Free
|7
|Nissan Pathfinder
|5
|Voyah Dreamer
|4
|Hyundai Staria
|4
|Ioniq 5
|2
|Kia Sportage
|2
|Mitsubishi Outlander
|2
|Range Rover
|1
|Lexus LX
|1
|BMW iX
|1
|Mercedes-Benz EQS
|0
Главной новинкой 2021 года, по мнению российских блогеров, стал внедорожник Toyota Land Cruiser 300. Позже он же победил и в основном голосовании.