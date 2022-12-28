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Автоблогеры и журналисты выбрали «Параллельную новинку 2022 года»
Новости

Дмитрий Елизаров

Завершён первый этап большого голосования за «Параллельную новинку 2022 года»: свой вердикт вынесли известные российские автоблогеры и журналисты. В голосовании приняли участие 29 экспертов. Главный выбор из 11 номинантов на титул предстоит сделать читателям Авто.ру — основное голосование ещё продолжается.

Голосуйте за главную новинку 2022 года!
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  • Эксперты назвали главной новинкой завершающегося года большой электрокроссовер из Китая Voyah Free: он получил 7 голосов. На момент завершения голосования представительство марки в России уже объявило цену электрокара, что по сути лишает Free «параллельного» статуса. Однако на этапе составления списка номинантов кроссовер поставлялся к нам только по схеме параллельного импорта.
  • Второе место с 5 голосами занял Nissan Pathfinder, «бронзу» разделили оба участвовавших в голосовании минивэна — Voyah Dreamer и Hyundai Staria. За каждый отдали голоса по 4 эксперта.
  • По 2 балла получили Ioniq 5, Kia Sportage и Mitsubishi Outlander, лишь по одному — Range Rover, Lexus LX и BMW iX. Ни один из участников голосования не посчитал нужным отметить роскошный электролифтбек Mercedes-Benz EQS.
МодельКоличество голосов
Voyah Free7
Nissan Pathfinder5
Voyah Dreamer4
Hyundai Staria4
Ioniq 52
Kia Sportage2
Mitsubishi Outlander2
Range Rover1
Lexus LX1
BMW iX1
Mercedes-Benz EQS0
  • На этом этапе определения «Параллельной новинки 2022 года» в голосовании участвовали ведущие каналов «ПриветТачка» и Clickoncar, Павел Блюдёнов, Антон Эдиссон и Елена Лисовская из «Лиса рулит», а также представители «Коммерсанта», «Известий», Autonews и других изданий.

Главной новинкой 2021 года, по мнению российских блогеров, стал внедорожник Toyota Land Cruiser 300. Позже он же победил и в основном голосовании.

А вы уже проголосовали?

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