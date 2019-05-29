Автозаводы Петербурга снова увеличили объёмы выпуска
Дмитрий Савостьянчик
На протяжении четырёх месяцев 2019 года на трёх петербургских автозаводах — Hyundai/Kia, Nissan и Toyota — наблюдается рост объёмов производства. За это время было собрано почти 130 тысяч легковых автомобилей — на 7% больше, чем за аналогичный период в 2018 году, сообщает «Auto-Dealer-СПб». К тому же этот показатель опережает общероссийский рост (плюс 4%) и продажи, которые по итогам четырёх месяцев остались на уровне января-апреля 2018 года.
Рекордный рост производства пришёлся на апрель. Тогда было выпущено 36,3 тысячи автомобилей – на 11% больше, чем в апреле 2018-го. Этот показатель стал одним из самых высоких за всё время автопроизводства в городе. Такой рост мог быть спровоцирован увеличением объёма экспорта новых легковых автомобилей, которое зафиксировали в этом году.
|Марка, модель
|Янв.-апрель
2018 г., шт.
|Янв.-апрель
2019 г., шт.
|Динамика,
%
|Kia Rio
|33893
|30784
|-9
|Hyundai Creta
|21697
|22893
|6
|Hyundai Solaris
|20990
|19391
|-8
|Toyota Camry
|8080
|10865
|34
|Toyota RAV4
|8930
|8138
|-9
|Nissan Qashqai
|64152
|7592
|17
|Nissan X-trail
|6775
|7413
|9
|Nissan Murano
|1194
|809
|-32
|Общий итог
|107974
|107822
|-0,1
За первый квартал доля новых легковых автомобилей, выпущенных петербургскими заводами, достигла отметки 24,4% — на 0,8% больше, чем в январе-апреле 2018 года. В целом, динамика производства за 4 месяца 2019 года близка к динамике продаж этих моделей. В апреле 2019-го Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и RAV4 попали в десятку самых продаваемых автомобилей в своих классах.