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Автозаводы Петербурга снова увеличили объёмы выпуска

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

На протяжении четырёх месяцев 2019 года на трёх петербургских автозаводах — Hyundai/Kia, Nissan и Toyota — наблюдается рост объёмов производства. За это время было собрано почти 130 тысяч легковых автомобилей — на 7% больше, чем за аналогичный период в 2018 году, сообщает «Auto-Dealer-СПб». К тому же этот показатель опережает общероссийский рост (плюс 4%) и продажи, которые по итогам четырёх месяцев остались на уровне января-апреля 2018 года. 

Рекордный рост производства пришёлся на апрель. Тогда было выпущено 36,3 тысячи автомобилей – на 11% больше, чем в апреле 2018-го. Этот показатель стал одним из самых высоких за всё время автопроизводства в городе. Такой рост мог быть спровоцирован увеличением объёма экспорта новых легковых автомобилей, которое зафиксировали в этом году.

Марка, модель Янв.-апрель
2018 г., шт.		 Янв.-апрель 
2019 г., шт.		 Динамика,
%
Kia Rio 33893 30784 -9
Hyundai Creta 21697 22893 6
Hyundai Solaris 20990 19391 -8
Toyota Camry 8080 10865 34
Toyota RAV4 8930 8138 -9
Nissan Qashqai 64152 7592 17
Nissan X-trail 6775 7413 9
Nissan Murano 1194 809 -32
Общий итог 107974 107822 -0,1

За первый квартал доля новых легковых автомобилей, выпущенных петербургскими заводами, достигла отметки 24,4% — на 0,8% больше, чем в январе-апреле 2018 года. В целом, динамика производства за 4 месяца 2019 года близка к динамике продаж этих моделей. В апреле 2019-го Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и RAV4 попали в десятку самых продаваемых автомобилей в своих классах.

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