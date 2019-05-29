Автозаводы Петербурга снова увеличили объёмы выпуска

На протяжении четырёх месяцев 2019 года на трёх петербургских автозаводах — Hyundai/Kia, Nissan и Toyota — наблюдается рост объёмов производства. За это время было собрано почти 130 тысяч легковых автомобилей — на 7% больше, чем за аналогичный период в 2018 году, сообщает «Auto-Dealer-СПб». К тому же этот показатель опережает общероссийский рост (плюс 4%) и продажи, которые по итогам четырёх месяцев остались на уровне января-апреля 2018 года.

Рекордный рост производства пришёлся на апрель. Тогда было выпущено 36,3 тысячи автомобилей – на 11% больше, чем в апреле 2018-го. Этот показатель стал одним из самых высоких за всё время автопроизводства в городе. Такой рост мог быть спровоцирован увеличением объёма экспорта новых легковых автомобилей, которое зафиксировали в этом году.