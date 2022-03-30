Автозаводы Санкт-Петербурга не собираются прекращать работу в России

В Северной столице работают заводы компаний Hyundai, Toyota и Nissan. На них делают каждый пятый автомобиль в России. О переходе в режим простоя на них было объявлено 1, 4 и 14 марта соответственно. Сотрудники получают две трети заработной платы или зарплату в полном объёме.