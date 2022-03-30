Автозаводы Санкт-Петербурга не собираются прекращать работу в России

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Роскошный автодом из 1980-х с передком от Lincoln Mark продают всего за 35 000 долларов
Кирилл Малышев
Расположенные в Петербурге автосборочные предприятия не планируют уходить из города. Их текущий простой вызван проблемами с поставками комплектующих, сообщает ТАСС.
АвтоВАЗ после выхода из корпоративного отпуска 6 июня начнёт работать в четырёхдневном режиме. Неполная занятость сохранится как минимум три месяца. Для сотрудников организуют временные работы за счёт бюджета.