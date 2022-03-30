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Автозаводы Санкт-Петербурга не собираются прекращать работу в России

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Кирилл Малышев

Расположенные в Петербурге автосборочные предприятия не планируют уходить из города. Их текущий простой вызван проблемами с поставками комплектующих, сообщает ТАСС.

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  • «Нет никаких решений об уходе. Всё, на что они жалуются, это разрыв логистических цепочек. При Минтрансе был создан штаб. Решаем, какое-то время потребуется, чтобы это всё наладилось», пояснил заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев.
  • В Северной столице работают заводы компаний Hyundai, Toyota и Nissan. На них делают каждый пятый автомобиль в России. О переходе в режим простоя на них было объявлено 1, 4 и 14 марта соответственно. Сотрудники получают две трети заработной платы или зарплату в полном объёме.

АвтоВАЗ после выхода из корпоративного отпуска 6 июня начнёт работать в четырёхдневном режиме. Неполная занятость сохранится как минимум три месяца. Для сотрудников организуют временные работы за счёт бюджета.

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