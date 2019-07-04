«АвтоВАЗ» возобновляет сборку автомобилей

Вечером 4 июля 2019 года между «АвтоВАЗом» и предприятием «Завод Автокомпонент» завершились переговоры, сообщила Авто.ру пресс-служба производителя компонентов. Поставки комплектующих возобновлены в полном объёме, сборка автомобилей начнётся 5 июля.

Пресс-служба Волжского автозавода уточнила, что поставки будут возобновлены без дополнитель­ных условий в рамках действующего контракта, а дальнейшие обсуждения с поставщиком пройдут в рабочем режиме.

Производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске было приостановлено 3 июля 2019 года из-за прекращения поставок комплектующих, производимых предприятием ООО «Завод Автокомпонент» (г. Нижний Новгород). Как сообщили в «АвтоВАЗе», поставщик нарушил обязательства по договору и сорвал поставки необходимых деталей. Нижегородская компания выпускает автокомпоненты из пластика, в числе которых топливные баки, элементы интерьера и экстерьера для всего модельного ряда Lada.

Пресс-служба «Завода Автокомпонент» в свою очередь заявила, что прекращение поставок было вызвано тем фактом, что стороны не сумели согласовать новые цены на комплектующие. Действующие цены не покрывали расходы компании на производство и логистику комплектующих для «АвтоВАЗа». Переговоры велись с октября 2018 года.

На время приостановки производства все сотрудники Волжского автозавода были отправлены в производственный отпуск с сохранением 2/3 от зарплаты.