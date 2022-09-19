АвтоВАЗу по-прежнему не хватает ремней безопасности

Инсайдеры говорят, что если ранее некомплектные внедорожники складировали на территории так называемого «старого трека», то теперь завод вынужден использовать площади бывшего завода GM-АвтоВАЗ.

Впервые о том, что АвтоВАЗ перестал отгружать Lada Niva Legend дилерам, стало известно неделю назад, но тогда сообщалось о «нескольких сотнях» автомобилей. Точное их количество на данный момент неизвестно. Предполагается, что с появлением комплектующих на заводе автомобили дособерут и отправят в продажу.

Какое именно предприятие поставляет ремни безопасности на конвейеры АвтоВАЗа и поставляет ли вообще, также не уточняется. В начале июля, незадолго до перезапуска производства Lada Niva Legend, также сообщалось о возможном дефиците этих комплектующих, и тогда источники на предприятии утверждали, что накопленного к моменту начала сборки запаса ремней надолго не хватит.