АвтоВАЗу по-прежнему не хватает ремней безопасности

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АвтоВАЗ продолжает заполнять свободные площади некомплектными Lada Niva Legend: как сообщают источники сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», таких автомобилей собрано уже «огромное количество». В продажу они не поступают, потому что не оснащены ремнями безопасности — заводу не хватает комплектующих.
Какое именно предприятие поставляет ремни безопасности на конвейеры АвтоВАЗа и поставляет ли вообще, также не уточняется. В начале июля, незадолго до перезапуска производства Lada Niva Legend, также сообщалось о возможном дефиците этих комплектующих, и тогда источники на предприятии утверждали, что накопленного к моменту начала сборки запаса ремней надолго не хватит.