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Раскрыта средняя зарплата работников АвтоВАЗа

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Дмитрий Елизаров

По итогам первого полугодия 2020 года средний заработок сотруд­ников АвтоВАЗа составил 41 876 рублей, сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ». Это более чем в полтора раза больше средней заводской зарплаты 2014 года и заметно превышает показатели в целом по Тольятти и Самарской области (35 200 и 39 427 рублей соответ­ственно).

  • По сравнению с 2019 годом заработок сотрудников АвтоВАЗа увеличился примерно на 3 тысячи рублей: в прошлом году средний объём ежеме­сячных выплат составил 38 072 рубля. А в 2014-м, по данным портала Лада.Онлайн, он был 28 271 рубль.

  • В июле прошлого года зарплаты работников пред­приятия проиндекси­ровали на 7%. Случится ли то же самое в нынешнем году, пока неизвестно. Размеры индексации рассчиты­ваются исходя из роста прожиточного минимума и итоговых объёмов продаж завода.

  • Средний заработок стал одной из основ исследо­вания доступности бензина для населения европейских стран, результаты которого были опубликованы в июле. Больше всего бензина на свою средне­месячную зарплату могут купить жители Люксем­бурга — 3,2 тысячи литров, а россияне оказались только на 20-м месте рейтинга с показателем в 924 литра топлива.

Пошли бы работать на АвтоВАЗ за такую зарплату?

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