Раскрыта средняя зарплата работников АвтоВАЗа

По итогам первого полугодия 2020 года средний заработок сотруд­ников АвтоВАЗа составил 41 876 рублей, сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ». Это более чем в полтора раза больше средней заводской зарплаты 2014 года и заметно превышает показатели в целом по Тольятти и Самарской области (35 200 и 39 427 рублей соответ­ственно).

По сравнению с 2019 годом заработок сотрудников АвтоВАЗа увеличился примерно на 3 тысячи рублей: в прошлом году средний объём ежеме­сячных выплат составил 38 072 рубля. А в 2014-м, по данным портала Лада.Онлайн, он был 28 271 рубль.

В июле прошлого года зарплаты работников пред­приятия проиндекси­ровали на 7%. Случится ли то же самое в нынешнем году, пока неизвестно. Размеры индексации рассчиты­ваются исходя из роста прожиточного минимума и итоговых объёмов продаж завода.