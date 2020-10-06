Раскрыта средняя зарплата работников АвтоВАЗа
Дмитрий Елизаров
По итогам первого полугодия 2020 года средний заработок сотрудников АвтоВАЗа составил 41 876 рублей, сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ». Это более чем в полтора раза больше средней заводской зарплаты 2014 года и заметно превышает показатели в целом по Тольятти и Самарской области (35 200 и 39 427 рублей соответственно).
По сравнению с 2019 годом заработок сотрудников АвтоВАЗа увеличился примерно на 3 тысячи рублей: в прошлом году средний объём ежемесячных выплат составил 38 072 рубля. А в
2014-м,по данным портала Лада.Онлайн, он был 28 271 рубль.
В июле прошлого года зарплаты работников предприятия проиндексировали на 7%. Случится ли то же самое в нынешнем году, пока неизвестно. Размеры индексации рассчитываются исходя из роста прожиточного минимума и итоговых объёмов продаж завода.
Средний заработок стал одной из основ исследования доступности бензина для населения европейских стран, результаты которого были опубликованы в июле. Больше всего бензина на свою среднемесячную зарплату могут купить жители Люксембурга — 3,2 тысячи литров, а россияне оказались только на
20-мместе рейтинга с показателем в 924 литра топлива.