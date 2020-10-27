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Более 90 000 Lada Vesta и Xray могут загореться: объявлен отзыв

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Кирилл Малышев

Росстандарт во вторник сообщил о масштабной отзывной кампании АвтоВАЗа. Под неё попали 90 124 автомобиля моделей Lada Vesta и Xray. Они были выпущены в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020-го.

  • На автомобилях существует риск повреждения элемента топливо­провода из-за контакта с хомутом жгута электриче­ских проводов. В резуль­тате может произойти утечка бензина и, как след­ствие, воспламе­нение машины. Дилерам пред­писано проложить жгут проводов на расстоянии и в случае признаков повреж­дения заменить топливный шланг.

  • Обладателей попадающих под отзыв автомо­билей пред­ставители завода уведомят письмом или по телефону. Владельцы также могут само­стоятельно узнать, попадает ли их машина под отзыв, связавшись с дилером, или на Авто.ру. Также полный перечень VIN-кодов прилагается к сообщению Росстан­дарта.

  • О проблеме стало известно ещё весной прошлого года. Сообщения о ней публико­вались в различных пабликах и форумам, однако офици­альной реакции произво­дителя тогда не последо­вало. О фактах несчастных случаев из-за неисправ­ности не сообщается.

  • В марте АвтоВАЗ отзывал 12 192 автомобилей Lada Vesta, Xray и Largus 2019-2020 годов выпуска. На них обнаружилась неисправность обратного клапана вакуумного усилителя тормозов. Дилеры бесплатно для владельцев меняли дефектную деталь на новую.

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