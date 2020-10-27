Более 90 000 Lada Vesta и Xray могут загореться: объявлен отзыв
Кирилл Малышев
Росстандарт во вторник сообщил о масштабной отзывной кампании АвтоВАЗа. Под неё попали 90 124 автомобиля моделей Lada Vesta и Xray. Они были выпущены в период с 25 января 2018 года по 30 сентября
На автомобилях существует риск повреждения элемента топливопровода
из-законтакта с хомутом жгута электрических проводов. В результате может произойти утечка бензина и, как следствие, воспламенение машины. Дилерам предписано проложить жгут проводов на расстоянии и в случае признаков повреждения заменить топливный шланг.
Обладателей попадающих под отзыв автомобилей представители завода уведомят письмом или по телефону. Владельцы также могут самостоятельно узнать, попадает ли их машина под отзыв, связавшись с дилером, или на Авто.ру. Также полный перечень VIN-кодов прилагается к сообщению Росстандарта.
О проблеме стало известно ещё весной прошлого года. Сообщения о ней публиковались в различных пабликах и форумам, однако официальной реакции производителя тогда не последовало. О фактах несчастных случаев
из-занеисправности не сообщается.
В марте АвтоВАЗ отзывал 12 192 автомобилей Lada Vesta, Xray и Largus 2019-2020 годов выпуска. На них обнаружилась неисправность обратного клапана вакуумного усилителя тормозов. Дилеры бесплатно для владельцев меняли дефектную деталь на новую.