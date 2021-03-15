АвтоВАЗ снова повысил цены: машин дешевле полумиллиона рублей больше нет
Дмитрий Елизаров
Модельная линейка Lada снова подорожала — уже во второй раз в нынешнем году. В среднем увеличение цены, по данным издания «Лада.Онлайн», составило 2%. Теперь в России не осталось Лад дешевле полумиллиона рублей.
Самой скромной прибавкой отметилась трёхдверная Lada Niva Classic: она подорожала на 8 тысяч рублей. Базовая цена внедорожника отныне составляет 607 900 рублей. Пятидверная модификация выросла в цене на 14 тысяч — до 658 900 рублей.
Всё семейство Lada Largus, включая обновлённую версию, также подорожало на 14 тысяч. Самый доступный рестайлинговый универсал в пассажирском исполнении теперь обойдётся в 690 900 рублей. Цены на Lada Xray и Lada Niva Travel повысились на 15 тысяч рублей, а самое серьёзное подорожание коснулось семейства Vesta: все имеющиеся модификации получили ценник на 20 тысяч рублей выше, чем раньше. Скажем, седан Lada Vesta теперь стоит от 723 900 до
1 036 900рублей, а самый дорогой представитель семейства — Vesta Sport — в топовой комплектации оценивается в 1 165 900рублей.
Lada Granta в зависимости от модификации прибавила от 11 до 16 тысяч рублей. Тем самым все модели АвтоВАЗа на данный момент стоят дороже полумиллиона. До последнего повышения ниже этой психологической границы располагалась цена седана Granta в базовой комплектации, составлявшая 499 900 рублей. Сейчас за четырёхдверку придётся отдать минимум 510 900 рублей. Самая дорогая Lada Granta в России — это универсал в максимальной комплектации за 730 800 рублей.
Ранее, 15 января АвтоВАЗ поднимал цены на 2–5%. Не исключено, в ближайшем будущем прайс-листы на отдельные семейства Lada снова будут пересмотрены: это связано с перспективой появления нового оборудования. К примеру, завод начнёт оснащать Lada Granta модернизированной версией восьмиклапанного 1,6-литрового двигателя, а у Lada Vesta должна появиться новая мультимедийная система — устройство от Яндекс.Авто с онлайн-сервисами и восьмидюймовым тачскрином.