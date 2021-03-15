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АвтоВАЗ снова повысил цены: машин дешевле полумиллиона рублей больше нет

Новости

Дмитрий Елизаров

Модельная линейка Lada снова подорожала — уже во второй раз в нынешнем году. В среднем увеличение цены, по данным издания «Лада.Онлайн», составило 2%. Теперь в России не осталось Лад дешевле полумиллиона рублей.

  • Самой скромной прибавкой отметилась трёхдверная Lada Niva Classic: она подорожала на 8 тысяч рублей. Базовая цена внедорожника отныне составляет 607 900 рублей. Пятидверная модификация выросла в цене на 14 тысяч — до 658 900 рублей.

  • Всё семейство Lada Largus, включая обновлённую версию, также подорожало на 14 тысяч. Самый доступный рестайлинговый универсал в пассажирском исполнении теперь обойдётся в 690 900 рублей. Цены на Lada Xray и Lada Niva Travel повысились на 15 тысяч рублей, а самое серьёзное подорожание коснулось семейства Vesta: все имеющиеся модификации получили ценник на 20 тысяч рублей выше, чем раньше. Скажем, седан Lada Vesta теперь стоит от 723 900 до 1 036 900 рублей, а самый дорогой предста­витель семейства — Vesta Sport — в топовой комплектации оценивается в 1 165 900 рублей.

  • Lada Granta в зависимости от модификации прибавила от 11 до 16 тысяч рублей. Тем самым все модели АвтоВАЗа на данный момент стоят дороже полумиллиона. До последнего повышения ниже этой психо­логической границы располагалась цена седана Granta в базовой комплектации, составлявшая 499 900 рублей. Сейчас за четырёхдверку придётся отдать минимум 510 900 рублей. Самая дорогая Lada Granta в России — это универсал в максимальной комплектации за 730 800 рублей.

  • Ранее, 15 января АвтоВАЗ поднимал цены на 2–5%. Не исключено, в ближайшем будущем прайс-листы на отдельные семейства Lada снова будут пере­смотрены: это связано с перспективой появления нового оборудо­вания. К примеру, завод начнёт оснащать Lada Granta модерни­зированной версией восьми­клапанного 1,6-литрового двигателя, а у Lada Vesta должна появиться новая мульти­медийная система — устройство от Яндекс.Авто с онлайн-сервисами и восьми­дюймовым тачскрином.

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