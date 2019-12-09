Chevrolet Niva скоро станет Ладой: GM вышел из СП с АвтоВАЗом

Вот что известно о сделке:

предприятие станет полностью аффилиро­ванной компанией АвтоВАЗа;

завод «GM-АвтоВАЗ» некоторое время продолжит выпуск и продажи внедорожников под маркой Chevrolet, но позже они перейдут под бренд Lada;

сделка не затронет сотрудников ни одной из сторон, они продолжат работать в штатном режиме;

контракты с поставщиками и дилерами на время переходного периода также остаются без изменений;

в будущем компанию «GM-АвтоВАЗ» переименуют.

Совместное предприятие организовано в 2001 году. Тогда из-за финансовых трудностей АвтоВАЗ передал лицензию на выпуск модели ВАЗ-2123 американскому производителю. Сейчас завод собирает внедорожник Chevrolet Niva первого поколения, однако новая генерация модели уже разработана. За 11 месяцев 2019 года компания Chevrolet продала на российском рынке 19,4 тысяч «Шнив», что на 24,5% меньше, чем год назад. Финансовые вопросы сделки не раскрываются.