АвтоВАЗ попросил разрешение работать в нерабочие дни

Как сообщает «Интерфакс», АвтоВАЗ обещает соблюдать все санитар­ные нормы и обеспечить безопас­ность сотруд­ников. В пресс-службе прави­тель­ства Самарской области сообщили, что запрос компании пока рассматри­вается и оконча­тельного решения по нему ещё не принято.

В марте на тольяттинском предприятии выявили два случая заражения корона­вирусом. После этого отправили на карантин 29 сотруд­ников, контакти­ровавших с заболев­шими. Для предот­вращения распро­странения инфекции всё пред­приятие дезинфицировали.