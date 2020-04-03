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АвтоВАЗ попросил разрешение работать в нерабочие дни

Новости

Николай Андреев

АвтоВАЗ попросил у властей Самарской области разрешение возоб­новить производ­ство, несмотря на объяв­ленные накануне нерабочие дни. Они дейст­вуют с 28 марта по 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

  • Как сообщает «Интерфакс», АвтоВАЗ обещает соблюдать все санитар­ные нормы и обеспечить безопас­ность сотруд­ников. В пресс-службе прави­тель­ства Самарской области сообщили, что запрос компании пока рассматри­вается и оконча­тельного решения по нему ещё не принято.

  • В марте на тольяттинском предприятии выявили два случая заражения корона­вирусом. После этого отправили на карантин 29 сотруд­ников, контакти­ровавших с заболев­шими. Для предот­вращения распро­странения инфекции всё пред­приятие дезинфицировали.

  • После официального введения режима нерабочих дней в России функцио­нировать продолжают только продо­воль­ственные магазины и произ­вод­ства, выпускающие товары первой необходи­мости. Региональным властям разрешено вводить дополни­тельные ограниче­ния, в том числе штрафовать водителей и эвакуиро­вать автомобили на штраф­стоянки.

Стоит ли АвтоВАЗу возобновлять производство прямо сейчас?

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