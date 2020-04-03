АвтоВАЗ попросил разрешение работать в нерабочие дни
Николай Андреев
АвтоВАЗ попросил у властей Самарской области разрешение возобновить производство, несмотря на объявленные накануне нерабочие дни. Они действуют с 28 марта по 30 апреля
Как сообщает «Интерфакс», АвтоВАЗ обещает соблюдать все санитарные нормы и обеспечить безопасность сотрудников. В пресс-службе правительства Самарской области сообщили, что запрос компании пока рассматривается и окончательного решения по нему ещё не принято.
В марте на тольяттинском предприятии выявили два случая заражения коронавирусом. После этого отправили на карантин 29 сотрудников, контактировавших с заболевшими. Для предотвращения распространения инфекции всё предприятие дезинфицировали.
После официального введения режима нерабочих дней в России функционировать продолжают только продовольственные магазины и производства, выпускающие товары первой необходимости. Региональным властям разрешено вводить дополнительные ограничения, в том числе штрафовать водителей и эвакуировать автомобили на штрафстоянки.