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На АвтоВАЗе выявили второго больного коронавирусом

Новости

Николай Андреев

На АвтоВАЗе зафиксирован второй случай заражения корона­вирусом COVID-19. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на профсоюз пред­приятия сообщает, что ещё один заболевший является сотрудником дочерней фирмы.

  • Оба заболевших — близкие родствен­ники и уже находятся в больнице. Всего выявлено 29 сотрудников АвтоВАЗа, контактиро­вавших с ними. Все они помещены на двух­недельный карантин.

  • Сам тольяттинский завод продолжает работу в штатном режиме. Для предот­вращения распро­странения корона­вируса дезинфи­цировали все входы на предприятие, производ­ственные и офисные помещения, а также гардеробы, душевые и туалеты.

Первый случай заражения COVID-19 выявили на АвтоВАЗе 17 марта. Тогда вирус обнаружили у одного из рабочих цеха по сборке трансмиссий для внедорож­ников Lada 4x4. Он заразился от сына, вернув­шегося из Испании.

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