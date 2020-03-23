На АвтоВАЗе выявили второго больного коронавирусом
Николай Андреев
На АвтоВАЗе зафиксирован второй случай заражения коронавирусом COVID-19. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на профсоюз предприятия сообщает, что ещё один заболевший является сотрудником дочерней фирмы.
Оба заболевших — близкие родственники и уже находятся в больнице. Всего выявлено 29 сотрудников АвтоВАЗа, контактировавших с ними. Все они помещены на двухнедельный карантин.
Сам тольяттинский завод продолжает работу в штатном режиме. Для предотвращения распространения коронавируса дезинфицировали все входы на предприятие, производственные и офисные помещения, а также гардеробы, душевые и туалеты.
Первый случай заражения COVID-19 выявили на АвтоВАЗе 17 марта. Тогда вирус обнаружили у одного из рабочих цеха по сборке трансмиссий для внедорожников Lada 4x4. Он заразился от сына, вернувшегося из Испании.