У сотрудника АвтоВАЗа обнаружили коронавирус

Один из трёх заразившихся коронавирусом в Самарской области оказался сотрудником АвтоВАЗа. Он работал на головном предприятии компании в Тольятти. Об этом сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сотрудника, имя которого не раскрывают, заразил близкий человек, недавно вернувшийся из Испании. Руководство АвтоВАЗа совместно с Роспотреб­надзором и врачами нашли всех, с кем мог контактировать заболевший. Тесты не определили у них заражение коронавирусом, но их всё равно поместили на двухнедельный карантин.

На АвтоВАЗе решили не закрывать предприятие — оно работает в штатном режиме. Для профилактики на заводе провели дезинфекцию на входах, во всех производ­ственных и офисных помещениях, а также в гардеробах, туалетах и душевых.

Тольяттинский портал City Traffic узнал от главы ПГ «АвтоКом» (один из поставщиков АвтоВАЗа) Вячеслава Малеева, что у автопроизводителя всё же начались трудности из-за перебоя в поставках комплектующих из Китая и Европы. Запас деталей ещё есть, но он уже заканчивается.