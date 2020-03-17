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У сотрудника АвтоВАЗа обнаружили коронавирус

Новости

Николай Андреев

Один из трёх заразившихся коронавирусом в Самарской области оказался сотрудником АвтоВАЗа. Он работал на головном предприятии компании в Тольятти. Об этом сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу компании.

  • Сотрудника, имя которого не раскрывают, заразил близкий человек, недавно вернувшийся из Испании. Руководство АвтоВАЗа совместно с Роспотреб­надзором и врачами нашли всех, с кем мог контактировать заболевший. Тесты не определили у них заражение коронавирусом, но их всё равно поместили на двухнедельный карантин.

  • На АвтоВАЗе решили не закрывать предприятие — оно работает в штатном режиме. Для профилактики на заводе провели дезинфекцию на входах, во всех производ­ственных и офисных помещениях, а также в гардеробах, туалетах и душевых.

Тольяттинский портал City Traffic узнал от главы ПГ «АвтоКом» (один из поставщиков АвтоВАЗа) Вячеслава Малеева, что у автопроизводителя всё же начались трудности из-за перебоя в поставках комплектующих из Китая и Европы. Запас деталей ещё есть, но он уже заканчивается.

Стоило бы закрыть на карантин весь АвтоВАЗ?

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