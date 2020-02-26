АвтоВАЗ создал кризисный штаб из-за коронавируса

На АвтоВАЗе развёрнут кризисный штаб, который следит за вспышкой эпидемии корона­вируса в Китае и оцени­вает связанные с этим риски. Об этом стало известно агент­ству «ТАСС» от пресс-службы автопроизводителя.

На данный момент АвтоВАЗ не собира­ется пере­сматри­вать планы по выпуску машин. В компании заявили, что у неё имеется достаточный запас необхо­димых запчастей, произве­дённых в Китае.

Ранее представители АвтоВАЗа рассказали Журналу Авто.ру, что от некоторых поставщиков компания получает небольшое коли­чество деталей с их китайских заводов, и дефицита ком­по­нентов не зафикси­ровано. При этом ведётся разработка различных сцена­риев на случай перебоя поставок.