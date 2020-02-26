АвтоВАЗ создал кризисный штаб из-за коронавируса
Николай Андреев
На АвтоВАЗе развёрнут кризисный штаб, который следит за вспышкой эпидемии коронавируса в Китае и оценивает связанные с этим риски. Об этом стало известно агентству «ТАСС» от пресс-службы автопроизводителя.
На данный момент АвтоВАЗ не собирается пересматривать планы по выпуску машин. В компании заявили, что у неё имеется достаточный запас необходимых запчастей, произведённых в Китае.
Ранее представители АвтоВАЗа рассказали Журналу Авто.ру, что от некоторых поставщиков компания получает небольшое количество деталей с их китайских заводов, и дефицита компонентов не зафиксировано. При этом ведётся разработка различных сценариев на случай перебоя поставок.
На Ульяновском автозаводе на запрос агентства «ТАСС» сообщили, что предприятие до конца февраля не намерено пересматривать производственные планы из-за коронавируса. Однако завод КамАЗ с 20 апреля может ввести режим неполной рабочей недели, если карантин на предприятиях китайских поставщиков продолжится.