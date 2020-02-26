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АвтоВАЗ создал кризисный штаб из-за коронавируса

Новости

Николай Андреев

На АвтоВАЗе развёрнут кризисный штаб, который следит за вспышкой эпидемии корона­вируса в Китае и оцени­вает связанные с этим риски. Об этом стало известно агент­ству «ТАСС» от пресс-службы автопроизводителя.

  • На данный момент АвтоВАЗ не собира­ется пере­сматри­вать планы по выпуску машин. В компании заявили, что у неё имеется достаточный запас необхо­димых запчастей, произве­дённых в Китае.

  • Ранее представители АвтоВАЗа рассказали Журналу Авто.ру, что от некоторых поставщиков компания получает небольшое коли­чество деталей с их китайских заводов, и дефицита ком­по­нентов не зафикси­ровано. При этом ведётся разработка различных сцена­риев на случай перебоя поставок.

  • На Ульяновском автозаводе на запрос агентства «ТАСС» сообщили, что пред­приятие до конца февраля не намерено пере­сматривать производ­ственные планы из-за коронавируса. Однако завод КамАЗ с 20 апреля может ввести режим неполной рабочей недели, если каран­тин на пред­приятиях китайских постав­щиков продолжится.

Российским автопроизводителям стоит заказывать детали из Китая?

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