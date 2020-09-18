Сюрприз от АвтоВАЗа: эти беспилотные тележки развозят комплектующие. Видео
Дмитрий Елизаров
На линии сборки Lada Granta в Тольятти появились автономные тележки, которые без участия человека обеспечивают поставку комплектующих на линию. Как сообщает Лада.Онлайн, технология под названием AGV позаимствована у партнёров АвтоВАЗа из Renault.
Тележки самостоятельно передвигаются между рабочими местами операторов сборочной линии и локальным складом комплектующих. Для задания траектории движения используются магнитная лента на полу и локальная сеть Wi-Fi.
С появлением автономных тележек стало проще работать с габаритными деталями — например, с бамперами, а скорость и эффективность операций в зоне комплектования, где тележки загружаются деталями, повысились. Кроме того, на этом участке стало возможно полностью отказаться от погрузчиков.
В данный момент на линии сборки Lada Granta работают 10 автономных тележек. АвтоВАЗ планирует и дальше развивать такой способ поставки комплектующих на линию: в будущем беспилотные платформы найдут применение на всей территории предприятия.
В начале сентября стали известны четыре названия, которые получат будущие новинки марки Lada. По итогам конкурса в соцсетях были выбраны Alta, Slava, Onega и Lika.