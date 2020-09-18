Сюрприз от АвтоВАЗа: эти беспилотные тележки развозят комплектующие. Видео

Тележки самостоятельно пере­двигаются между рабочими местами операторов сборочной линии и локальным складом комплектующих. Для задания траектории движения используются магнитная лента на полу и локальная сеть Wi-Fi.

С появлением автономных тележек стало проще работать с габаритными деталями — например, с бамперами, а скорость и эффектив­ность операций в зоне комплекто­вания, где тележки загружаются деталями, повысились. Кроме того, на этом участке стало возможно полностью отказаться от погрузчиков.

В данный момент на линии сборки Lada Granta работают 10 автономных тележек. АвтоВАЗ планирует и дальше развивать такой способ поставки комплектующих на линию: в будущем беспилотные платформы найдут применение на всей терри­тории предприятия.