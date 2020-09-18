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Сюрприз от АвтоВАЗа: эти беспилотные тележки развозят комплектующие. Видео

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Дмитрий Елизаров

На линии сборки Lada Granta в Тольятти появились автономные тележки, которые без участия человека обеспечи­вают поставку комплектующих на линию. Как сообщает Лада.Онлайн, технология под названием AGV позаим­ствована у партнёров АвтоВАЗа из Renault.

  • Тележки самостоятельно пере­двигаются между рабочими местами операторов сборочной линии и локальным складом комплектующих. Для задания траектории движения используются магнитная лента на полу и локальная сеть Wi-Fi.

  • С появлением автономных тележек стало проще работать с габаритными деталями — например, с бамперами, а скорость и эффектив­ность операций в зоне комплекто­вания, где тележки загружаются деталями, повысились. Кроме того, на этом участке стало возможно полностью отказаться от погрузчиков.

  • В данный момент на линии сборки Lada Granta работают 10 автономных тележек. АвтоВАЗ планирует и дальше развивать такой способ поставки комплектующих на линию: в будущем беспилотные платформы найдут применение на всей терри­тории предприятия.

  • В начале сентября стали известны четыре названия, которые получат будущие новинки марки Lada. По итогам конкурса в соцсетях были выбраны Alta, Slava, Onega и Lika.

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