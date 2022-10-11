АвтоВАЗ займётся обслуживанием автомобилей Nissan после ухода японской компании из России

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«Москвич» займётся российскими Renault вместе с АвтоВАЗом
Российский завод Nissan передадут в собственность государства
Дмитрий Елизаров
Гарантийным и послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan, а также поставками запчастей в дилерскую сеть займётся АвтоВАЗ. Об этом официально сообщили на предприятии: руководство завода намерено опираться на уже имеющийся успешный опыт с маркой Renault.
О передаче 100% российских активов марки Nissan в государственную собственность стало известно 11 октября. В Минпромторге заявили, что этот шаг позволит сохранить, к примеру, работоспособность завода Nissan в Санкт-Петербурге, где заняты около 2 тысяч человек.