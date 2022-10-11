АвтоВАЗ займётся обслуживанием автомобилей Nissan после ухода японской компании из России

АвтоВАЗ будет управлять гарантийным и послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan,

а также организацией поставок необходимых запчастей и расходных материалов. Для этого после окончательного оформления передачи собственности

«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» институту НАМИ тольяттинское предприятие начнёт подписывать соглашения с теми дилерами Nissan, которые решат продолжить работу.