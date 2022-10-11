Российский завод Nissan передадут в собственность государства

АвтоВАЗ займётся обслуживанием автомобилей Nissan после ухода японской компании из России
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Дмитрий Елизаров

Гарантийным и послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan, а также поставками запчастей в дилерскую сеть займётся АвтоВАЗ. Об этом официально сообщили на предприятии: руководство завода намерено опираться на уже имеющийся успешный опыт с маркой Renault.

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  • АвтоВАЗ будет управлять гарантийным и послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan, а также организацией поставок необходимых запчастей и расходных материалов. Для этого после окончательного оформления передачи собственности «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» институту НАМИ тольяттинское предприятие начнёт подписывать соглашения с теми дилерами Nissan, которые решат продолжить работу.
  • Ранее АвтоВАЗу уже передали аналогичные функции применительно к марке Renault. Дочернее предприятие «Лада-Имидж» стало официальным дистрибьютором оригинальных запчастей, а подписать с АвтоВАЗом партнёрские соглашения согласились практически все сохранившиеся дилерские центры Renault.
  • Когда именно обслуживание Nissan окончательно перейдёт под ответственность АвтоВАЗа, пока неизвестно.

О передаче 100% российских активов марки Nissan в государственную собственность стало известно 11 октября. В Минпромторге заявили, что этот шаг позволит сохранить, к примеру, работоспособность завода Nissan в Санкт-Петербурге, где заняты около 2 тысяч человек.

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