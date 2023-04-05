АвтоВАЗ заявил о росте продаж автомобилей в марте на 90 процентов

АвтоВАЗ сообщил, что в марте 2023 года дилеры Lada реализовали 23 335 машин, что на 89,9% больше, чем за тот же период прошлого года. В первом квартале продажи автомобилей марки выросли на 21,9% относительно 2022-го, до 64 240 купленных россиянами Лад.
- Наибольшим спросом на российском рынке пользуются автомобили семейства Lada Granta. В марте они разошлись тиражом 16 254 экземпляра, что на 373,5% улучшило прошлогодние показатели.
- Производитель отчитался также о росте спроса на 212,1% по сравнению с мартом прошлого года на внедорожники Lada Niva Legend. В марте дилеры продали 2703 такие машины.
- На 83,1% по сравнению с мартом прошлого года увеличились продажи Lada Niva Travel. Россияне купили 3721 вездеход.
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркнул, что подобные результаты — заслуга всей команды предприятия, которая прилагает максимум усилий для обеспечения поставок комплектующих и сохранения производства. По его словам, до конца года c конвейеров компании выйдет 400 000 новых автомобилей.
Также топ-менеджер ожидает дальнейшего роста продаж благодаря началу продаж обновлённой Lada Vesta, сборка которой на площадке в Тольятти стартовала в начале марта, а также запуску производства новых моделей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.