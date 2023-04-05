АвтоВАЗ заявил о росте продаж автомобилей в марте на 90 процентов

На 83,1% по сравнению с мартом прошлого года увеличились продажи Lada Niva Travel. Россияне купили 3721 вездеход.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркнул, что подобные результаты — заслуга всей команды предприятия, которая прилагает максимум усилий для обеспечения поставок комплектующих и сохранения производства. По его словам, до конца года c конвейеров компании выйдет 400 000 новых автомобилей.

Также топ-менеджер ожидает дальнейшего роста продаж благодаря началу продаж обновлённой Lada Vesta, сборка которой на площадке в Тольятти стартовала в начале марта, а также запуску производства новых моделей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.