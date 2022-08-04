АвтоВАЗ завершил сборку ограниченной партии Lada Largus
Дмитрий Елизаров
В Тольятти собрали ограниченную партию Lada Largus, состоящую из 1800 универсалов, утверждают источники сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». При этом само предприятие до сих пор не только не объявило цены на автомобили, но и не подтвердило официально выпуск этой партии. По мнению инсайдеров, на эту линию конвейера к весне 2023 года перенесут с ижевского завода сборку Lada Vesta.
- О возобновлении производства Lada Largus стало известно в конце июля. Тогда сообщалось, что автомобили из ограниченной партии будут собирать из комплектующих, запасы которых ранее удалось накопить на складах — включая детали для антиблокировочной системы и подушек безопасности.
- Однако позже выяснилось, что на этих Largus будет применяться и альтернативный блок АБС от китайской компании Trinova. В процессе адаптации нового блока к автомобилю инженеры АвтоВАЗа столкнулись с его некорректной работой в некоторых условиях, поэтому отгрузка товарных Ларгусов дилерам была приостановлена.
- Инсайдеры сообщают, что линия B0, на которой выпускались Ларгусы, рассматривается как наиболее вероятная для возобновления производства Lada Vesta — сюда её сборку перенесут из Ижевска. Персоналу «Лада-Ижевск» уже предложили увольняться по соглашению сторон с выплатой компенсаций в размере от 5 до 7 среднемесячных зарплат.
По какой цене новые Ларгусы будут продаваться, неизвестно. При этом 1 августа завод официально увеличил рекомендованную цену модели во всех вариантах исполнения сразу на 65 тысяч рублей. Сейчас стоимость Lada Largus в пассажирской версии стартует с 1 300 900 рублей.