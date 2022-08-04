Продажи новых автомобилей в России упали в четыре раза, несмотря на рост спроса

АвтоВАЗ завершил сборку ограниченной партии Lada Largus

Новости

Дмитрий Елизаров

В Тольятти собрали ограниченную партию Lada Largus, состоящую из 1800 универсалов, утверждают источники сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». При этом само предприятие до сих пор не только не объявило цены на автомобили, но и не подтвердило официально выпуск этой партии. По мнению инсайдеров, на эту линию конвейера к весне 2023 года перенесут с ижевского завода сборку Lada Vesta.

Читайте нас в Дзене!
  • О возобновлении производства Lada Largus стало известно в конце июля. Тогда сообщалось, что автомобили из ограниченной партии будут собирать из комплектующих, запасы которых ранее удалось накопить на складах — включая детали для антиблокировочной системы и подушек безопасности.
  • Однако позже выяснилось, что на этих Largus будет применяться и альтернативный блок АБС от китайской компании Trinova. В процессе адаптации нового блока к автомобилю инженеры АвтоВАЗа столкнулись с его некорректной работой в некоторых условиях, поэтому отгрузка товарных Ларгусов дилерам была приостановлена.
  • Инсайдеры сообщают, что линия B0, на которой выпускались Ларгусы, рассматривается как наиболее вероятная для возобновления производства Lada Vesta — сюда её сборку перенесут из Ижевска. Персоналу «Лада-Ижевск» уже предложили увольняться по соглашению сторон с выплатой компенсаций в размере от 5 до 7 среднемесячных зарплат.

По какой цене новые Ларгусы будут продаваться, неизвестно. При этом 1 августа завод официально увеличил рекомендованную цену модели во всех вариантах исполнения сразу на 65 тысяч рублей. Сейчас стоимость Lada Largus в пассажирской версии стартует с 1 300 900 рублей.

Будете охотиться за новым Ларгусом?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение