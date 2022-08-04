АвтоВАЗ завершил сборку ограниченной партии Lada Largus

В Тольятти собрали ограниченную партию Lada Largus, состоящую из 1800 универсалов, утверждают источники сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». При этом само предприятие до сих пор не только не объявило цены на автомобили, но и не подтвердило официально выпуск этой партии. По мнению инсайдеров, на эту линию конвейера к весне 2023 года перенесут с ижевского завода сборку Lada Vesta.