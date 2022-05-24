АвтоВАЗ заработает в начале июня, но не на полную мощность

С каких именно моделей АвтоВАЗ вернётся к работе, пока не уточняется. Не исключено, в руководстве предприятия рассчитывают получить к тому моменту сертификационные документы на так называемые «упрощённые» версии актуальных моделей. За счёт отказа от ряда электронных компонентов для них предприятие планирует справиться с дефицитом комплектующих.