АвтоВАЗ заработает в начале июня, но не на полную мощность

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Дмитрий Елизаров
Сборку автомобилей на АвтоВАЗе запустят в начале следующего месяца. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление нового президента компании Максима Соколова. К прежним объёмам выпуска завод будет возвращаться, по его словам, постепенно.
Новая версия техрегламента, разрешающая продажу таких автомобилей в России, была опубликована в середине мая. Сам Максим Соколов официально вступил в должность президента АвтоВАЗа в понедельник, 23 мая.