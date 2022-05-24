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АвтоВАЗ заработает в начале июня, но не на полную мощность

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Дмитрий Елизаров

Сборку автомобилей на АвтоВАЗе запустят в начале следующего месяца. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление нового президента компании Максима Соколова. К прежним объёмам выпуска завод будет возвращаться, по его словам, постепенно.

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  • «Конечно же, в ближайшее время, буквально уже в начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей, модельного ряда и потом постепенно восстановить его в полном объеме», — приводит агентство высказывание Максима Соколова.
  • С каких именно моделей АвтоВАЗ вернётся к работе, пока не уточняется. Не исключено, в руководстве предприятия рассчитывают получить к тому моменту сертификационные документы на так называемые «упрощённые» версии актуальных моделей. За счёт отказа от ряда электронных компонентов для них предприятие планирует справиться с дефицитом комплектующих.
  • О намерении вывести на рынок подобные модификации серийных моделей АвтоВАЗ заявлял ещё в конце марта. Однако пока официальных сообщений о получении ОТТС на «упрощённые» Лады не появлялось. Ожидается, что они будут лишены как минимум АБС, подушек безопасности, мультимедийных систем и блоков «ЭРА-ГЛОНАСС».

Новая версия техрегламента, разрешающая продажу таких автомобилей в России, была опубликована в середине мая. Сам Максим Соколов официально вступил в должность президента АвтоВАЗа в понедельник, 23 мая.

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