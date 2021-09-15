АвтоВАЗ запустит все конвейеры одновременно, но ненадолго

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Дмитрий Елизаров
На тольяттинской производственной площадке АвтоВАЗа заработают все конвейеры. По данным сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», это случится в понедельник, 20 сентября. Однако пять дней проработают только две сборочные линии.
На заводе АвтоВАЗа в Ижевске сборка Lada Vesta идёт без остановок. Однако у модели появилась новая комплектация с более доступной версией фирменной медиасистемы. Приём заказов на Весту с пакетом Winter Enjoy по цене от 897 900 рублей стартовал 13 сентября.