АвтоВАЗ запустит все конвейеры одновременно, но ненадолго

На тольяттинской производственной площадке АвтоВАЗа заработают все конвейеры. По данным сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», это случится в понедельник, 20 сентября. Однако пять дней проработают только две сборочные линии.

В течение всей следующей рабочей недели АвтоВАЗ будет выпускать исключи­тельно автомобили на базе платформы B0 (это Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero) и семейство Lada Granta. Сборка же внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel продлится лишь три дня, после чего конвейер снова замрёт.

На данный момент на заводе функционирует только конвейер по производству машин на платформе B0. Прочие линии простаивают, однако плани­руется, что 16 и 17 сентября сборка автомобилей возобновится.

АвтоВАЗ периодически останавли­вает сборочные линии с середины лета. Причиной перебоев называют нехватку электронных компонентов, которые на конвейеры завода поставляет российское представи­тельство компании Bosch. Ранее уточнялось, что речь идёт о датчиках АБС.

На заводе АвтоВАЗа в Ижевске сборка Lada Vesta идёт без остановок. Однако у модели появилась новая комплектация с более доступной версией фирменной медиасистемы. Приём заказов на Весту с пакетом Winter Enjoy по цене от 897 900 рублей стартовал 13 сентября.