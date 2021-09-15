Кроссовер Mazda CX-30 покинул российский рынок

АвтоВАЗ запустит все конвейеры одновременно, но ненадолго
Новости

Дмитрий Елизаров

На тольяттинской производственной площадке АвтоВАЗа заработают все конвейеры. По данным сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», это случится в понедельник, 20 сентября. Однако пять дней проработают только две сборочные линии.

  • В течение всей следующей рабочей недели АвтоВАЗ будет выпускать исключи­тельно автомобили на базе платформы B0 (это Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero) и семейство Lada Granta. Сборка же внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel продлится лишь три дня, после чего конвейер снова замрёт.
  • На данный момент на заводе функционирует только конвейер по производству машин на платформе B0. Прочие линии простаивают, однако плани­руется, что 16 и 17 сентября сборка автомобилей возобновится.
  • АвтоВАЗ периодически останавли­вает сборочные линии с середины лета. Причиной перебоев называют нехватку электронных компонентов, которые на конвейеры завода поставляет российское представи­тельство компании Bosch. Ранее уточнялось, что речь идёт о датчиках АБС.

На заводе АвтоВАЗа в Ижевске сборка Lada Vesta идёт без остановок. Однако у модели появилась новая комплектация с более доступной версией фирменной медиасистемы. Приём заказов на Весту с пакетом Winter Enjoy по цене от 897 900 рублей стартовал 13 сентября.

Планировали покупать что-то из линейки Lada?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании