АвтоВАЗ выпустит ограниченную партию Lada Largus из 1800 машин

При этом на АвтоВАЗе не отрицают намерения возобновить регулярную сборку этой модели, однако когда именно она будет перезапущена, не уточняется. Неизвестно также, в каких именно комплектациях и с какими двигателями будут собирать товарные Ларгусы из ограниченной партии.