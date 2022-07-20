АвтоВАЗ выпустит ограниченную партию Lada Largus из 1800 машин
Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ запустил сварку и окраску кузовов Lada Largus, а сборочный конвейер заработает ближе к концу нынешней недели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление самого предприятия. Однако продолжаться выпуск модели будет недолго: АвтоВАЗ сможет собрать только ограниченную партию из 1800 Ларгусов.
- АвтоВАЗ перезапустил сборку автомобилей за счёт компонентов, ранее накопленных на складах. Как заявили на заводе, запас имеющихся на данный момент комплектующих не позволит организовать продолжительное производство Ларгусов.
- При этом на АвтоВАЗе не отрицают намерения возобновить регулярную сборку этой модели, однако когда именно она будет перезапущена, не уточняется. Неизвестно также, в каких именно комплектациях и с какими двигателями будут собирать товарные Ларгусы из ограниченной партии.
На данный момент в Тольятти собирают только две модели в упрощённом варианте исполнения. Это Lada Granta в трёх версиях (стандартной, Drive Active и Granta Cross), а также трёхдверная Lada Niva Legend. Ближе к концу лета планируется перезапустить производство Lada Niva Travel. В июне 2022 года, по данным АЕБ, предприятие смогло продать 7 484 автомобиля, 3,3 тысячи из которых пришлось на Гранту.