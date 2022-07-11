АвтоВАЗ запустил сборку «антикризисной» Lada Granta Cross и назвал цену

Семейство «антикризисной» Lada Granta пополнилось «вседорожной» модификацией Cross. Универсал сохранил прежние отличия от стандартной Гранты, в числе которых увеличенный дорожный просвет, рейлинги на крыше. Однако выпускаться такая модификация будет в той же упрощённой версии Classic’22, что и прочие нынешние Гранты. Цена — от 722 300 рублей с учётом предлагаемых производителем скидок, что примерно на 40 тысяч дороже обычной Lada Granta в кузове универсал.