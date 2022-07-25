АвтоВАЗ запустил продажи импортозамещённой «Нивы»

В официальном сообщении не упоминаются система АБС, подушка безопасности и «тревожная кнопка». Вероятнее всего, этими компонентами «антикризисный» внедорожник, как и прочие нынешние Lada, не оснащается.

Докризисная Lada Niva Legend в комплектации Classic стоила

818 900 рублей. На официальном сайте марки Lada до сих пор упоминаются ещё три комплектации Niva Legend — Luxe (835 900 рублей), Urban (889 900 рублей) и Black (898 900 рублей). Однако информация об этих версиях Lada Niva Legend сопровождается уточнением: