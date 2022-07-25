АвтоВАЗ запустил продажи импортозамещённой «Нивы»

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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ запустил продажи новой импортозамещённой модификации внедорожника Niva Legend, которая, как и в случае с Lada Granta, будет именоваться Classic'22. Упрощённая версия модели стоит минимум 796 500 рублей, но на неё распространяется перезапущенная программа льготного автокредитования. В этом случае цена опустится до 647 600 рублей.
Ближайшими новинками от АвтоВАЗа должны стать Lada Largus и Lada Vesta NG. Сборку универсала планируется перезапустить на базе имеющихся запасов комплектующих. Lada Vesta NG, которые вскоре должны появиться у дилеров — это автомобили, собранные ещё до приостановки производства. В обоих случаях партии машин будут строго лимитированы.