АвтоВАЗ запустил производство «антикризисных» Lada Niva

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Теория поколений. Lada Niva Travel против Legend: сравнительный тест-драйв
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Дмитрий Елизаров
На АвтоВАЗе собрали первую пробную партию внедорожников Lada Niva в упрощённом исполнении. Как утверждают источники сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», в партии присутствуют «Нивы» обоих типов — Niva Legend и Niva Travel. При этом упрощение второй модели оказалось серьёзнее, чем ожидалось.
Ранее сообщалось, что в течение лета АвтоВАЗ может перезапустить и производство универсала Lada Largus, однако официального подтверждения этим сведениям пока нет.