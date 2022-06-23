АвтоВАЗ запустил производство «антикризисных» Lada Niva

«Нивы» переработаны по тому же принципу, что и появившаяся недавно в продаже

L

ada Granta Classic'2

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Обе модели лишились

как минимум тревожной кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС», антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности. Кроме того, на Lada Niva Travel теперь устанавливается «антикризисное» рулевое колесо с четырьмя спицами — аналогичное используется и на упрощённой Lada Granta. Интерьер Niva Legend не изменился.