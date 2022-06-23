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АвтоВАЗ запустил производство «антикризисных» Lada Niva

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Дмитрий Елизаров

На АвтоВАЗе собрали первую пробную партию внедорожников Lada Niva в упрощённом исполнении. Как утверждают источники сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», в партии присутствуют «Нивы» обоих типов — Niva Legend и Niva Travel. При этом упрощение второй модели оказалось серьёзнее, чем ожидалось.

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  • «Нивы» переработаны по тому же принципу, что и появившаяся недавно в продаже Lada Granta Classic'22. Обе модели лишились как минимум тревожной кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС», антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности. Кроме того, на Lada Niva Travel теперь устанавливается «антикризисное» рулевое колесо с четырьмя спицами — аналогичное используется и на упрощённой Lada Granta. Интерьер Niva Legend не изменился.
  • Всего в пробной партии — 26 автомобилей, поровну Niva Legend и Niva Travel. Ранее АвтоВАЗ уже собирал аналогичные машины, но только в тестовом режиме. Массовую сборку внедорожников на заводе рассчитывают запустить в течение лета. Niva Legend должна встать на конвейер в июле, Niva Travel — в августе. Какими именно двигателями оснастят внедорожники, не уточняется.
  • Сколько будут стоить такие внедорожники, пока неизвестно. Lada Granta Classic'22 продаётся по цене от 675 900 рублей без учёта стоимости набора аксессуаров: это примерно на 62 тысячи рублей дешевле докризисной модели в комплектации Classic. Lada Niva Legend сейчас стоит минимум 818 900 рублей.

Ранее сообщалось, что в течение лета АвтоВАЗ может перезапустить и производство универсала Lada Largus, однако официального подтверждения этим сведениям пока нет.

А вы что бы купили — Ниву или Ларгус?

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